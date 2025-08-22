"Мадьяр прекратил поставки нефти мадьярам": украинцы смеются над нытьем Орбана

Так в сети обыгрывают позывной командующего Силами беспилотных систем ВСУ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо президенту США Дональду Трампу, в котором пожаловался на Украину из-за новой успешной атаки на нефтепровод "Дружба". В результате вышла из строя линейная производственно-диспетчерская станция "Унеча", которая является одной из ключевых для перекачки нефти из России в Европу.

"Телеграф" собрал в сети лучшие мемы по этому поводу. Наших сограждан насмешило нытье европейского друга Путина.

"Украинцы постоянно обстреливают нефтепровод Дружба. То же самое они сделали с Северным потоком. Там также раскрылась правда", — говорится в письме, опубликованном венгерским изданием Magyar Nemzet.

Также министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии в связи с атаками на нефтепровод "Дружба", в результате чего поставки российской нефти в страны прекращены. Они сетуют, что в течение девяти дней уже в третий раз была нарушена инфраструктура нефтепровода.

Свои шутки украинцы строят преимущественно на том, что по-венгерски слово венгр звучит как "мадьяр". Часто жителей соседней страны так называют и наши сограждане.

При этом командующий Силами беспилотных систем (СБС) ВСУ Роберт Бровди имеет позывной "Мадьяр". По его словам, станция была выведена из строя ударом дронов 14-го полка СБС ВСУ, созданного на основе 414-й отдельной бригады, также известная как "Птахи Мадяра".

18 августа глава МИД Венгрии Петр Сийярто в яростном и дерзком тоне сообщил, что его страна больше не получает нефти по российскому трубопроводу. Причиной этому он назвал якобы удары Украины и заявил, что это "нападение на энергетику Венгрии". Тогда поставки нефти из России удалось восстановить, но как оказалось, ненадолго.