"Не надо указывать": Сибига жестко ответил венгерскому министру Сийярто

Министр посоветовал Венгрии не указывать украинскому президенту, что именно ему делать

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига жестко ответил на претензии главы МИД Венгрии Петера Сийярто. Последний осмелился заявить, что президент Украины Владимир Зеленский должен "прекратить угрозу Венгрии" в ситуации, которая сложилась вокруг нефтепровода "Дружба".

Сибига выложил свой пост в соцсети Х (Twitter). Министр посоветовал Венгрии не указывать украинскому президенту, что именно ему делать.

"Я отвечу на венгерский манер. Не надо указывать украинскому президенту, что ему делать, что говорить и когда. Он президент Украины, а не Венгрии. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших собственных руках. Диверсифицируйтесь и станьте независимыми от России, как остальная Европа", — гневно обрушился он на Сийярто.

Нефтепровод "Дружба" — одна из крупнейших систем транспортировки нефти в мире, соединяющая Россию с европейскими странами. Общая протяженность магистрали составляет более 5500 километров. Мощность системы позволяет перекачивать около 1,2-1,4 миллиона баррелей нефти в день. Строительство началось еще в 1960-х годах в советское время. Трубопровод имеет два основных направления. Северная ветвь проходит через Беларусь в Польшу и Германию. Южная ветвь идет через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

Отметим, что 24 августа во время встречи с журналистами ко Дню Независимости Украины Зеленский пошутил, что судьба нефтепровода будет зависеть только от решений Будапешта. После этого Сийярто заявил, что Будапешт расценивает слова Зеленского как угрозы.

Напомним, 18 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто в разъяренном и дерзком тоне сообщил, что его страна больше не получает нефти по российскому трубопроводу. Причиной этого он назвал якобы удары Украины и заявил, что это "нападение на энергетику Венгрии". При этом российская сторона якобы заверила Будапешт, что пытается возобновить поставки как можно скорее, но когда это будет неизвестно.

До этого Украина двумя ударами фактически "выключила" нефтепровод "Дружба". Первый из них был нанесен 13 августа по станции "Унеча", второй — 18 августа по станции "Никольское". 20 августа Сийярто написал, что прокачка нефти через "Дружбу" возобновлена и поблагодарил российского чиновника Павла Сорокина за "скорый ремонт".

Это было очень опрометчиво с его стороны. 22 августа украинские ударные дроны снова вывели из строя нефтепровод "Дружба". Под удар в очередной раз попала линейная производственно-диспетчерская станция (ЛВДС) "Унеча", которая является одной из ключевых станций для перекачки нефти из России в Европу. На ремонт, судя по заявлениям россиян и Сийярто, должно уйти не менее пяти дней.