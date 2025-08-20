Сийярто и Сакова вздохнули с облегчением: "наркотик" от Путина снова поступает

Венгрия и Словакия снова могут спокойно спать – их любимая российская нефть снова потекла по трубопроводу "Дружба". Работа магистрали была остановлена на сутки из-за атаки украинского дрона на нефтеперекачивающую станцию в Тамбовской области России.

"Телеграф" рассказывает, как страны, не спешащие отказываться от российской нефти, быстро успокоились после кратковременного перерыва в поставках энергоресурсов из страны-агрессора.

Не могут жить без путинской иглы

Министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что прокачка нефти в его страну сейчас осуществляется в обычном режиме. Об этом пишет агентство Reuters.

"В ближайшие дни мы получим более четкую информацию о возможных изменениях в графике поставок на текущий месяц, — добавила она. — Однако я считаю, что учитывая скорейшее возобновление работы нефтепровода, эффект будет минимальным".

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто также подтвердил возобновление поставок российской нефти в свою страну через "Дружбу".

Что такое нефтепровод "Дружба" и почему он так важен

Нефтепровод "Дружба" — одна из крупнейших систем транспортировки нефти в мире, соединяющая Россию с европейскими странами. Общая протяженность магистрали составляет более 5500 километров.

Мощность системы позволяет перекачивать около 1,2-1,4 миллиона баррелей нефти в день. Строительство началось еще в 1960-х годах в советское время.

Трубопровод имеет два основных направления. Северная ветвь проходит через Беларусь в Польшу и Германию. Южная ветвь идет через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

Как строили трубопровод "Дружба"

Как Украина посадила Венгрию и Словакию на диету

Ранее, летом 2024 года, Киев уже распространил санкции на российскую нефтяную компанию "Лукойл". Это привело к приостановке поставок в Словакию и Венгрию через южную ветку "Дружбы". А в январе 2025 года Украина полностью прекратила транзит российской нефти через свою территорию.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это соглашение "кровавыми деньгами" и пообещал, что оно не будет продлено. Завершение транзитного соглашения – это серьезный удар по российской экономике и ее военной машине, ведь северная ветвь не может перекачивать столько нефти, сколько хотела бы Россия поставлять Европе. Цель – уменьшить доходы России от экспорта энергоресурсов.

Хотя это решение создает напряженность с некоторыми европейскими союзниками, особенно Венгрией и Словакией, Киев продолжает последовательно реализовывать санкционную политику против главы Кремля и его режима.

Пауза поставкам нефти доказала: привычка – вторая натура

Больше всего от прекращения транзита пострадали Венгрия и Словакия. Эти страны, несмотря на войну в Украине, продолжали критически зависеть от поступающей через украинскую территорию российской нефти.

Чехия оказалась мудрее – эта страна пострадала в меньшей степени, поскольку заранее нашла больше альтернативных источников энергоснабжения.

В ночь на 13 августа 2025 года украинские дроны атаковали узел Унеча и насосную станцию нефтепровода "Дружба" в Брянской области России. Из-за этого возник пожар.

Как выглядит насосная станция нефтепровода "Дружба"

Эта атака стала причиной остановки поставок в Венгрию и Словакию, которые впоследствии были возобновлены. "Этот последний удар по нашей энергетической безопасности возмутительный и неприемлемый!" — заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто после недавней украинской атаки на инфраструктуру трубопровода в России.

Напомним, Телеграф писал, что Орбан проигрывает собственную игру. Его сваливают с трона в его же "укреплении", и что это даст Украине