"Орбан, что с лицом?" В сети смеются из-за гнева Венгрии после ударов по "Дружбе"

Сеть взорвалась шутками

Между Украиной и Венгрией произошло очередное обострение в дипломатическом поле. Причиной стали удары ВСУ по российской газовой инфраструктуре и реакция на это украинского президента Владимира Зеленского.

Как и любое громкое событие, это не обошло стороной пользователей сети. Они уже начали шутить о новых заявлениях главы венгерского МИД Петера Сийярто, который назвал украинские удары по России угрозой для энергобезопасности его страны.

В первую очередь пользователи заметили, что само заявление Зеленского звучало весьма впечатляюще.

Другие же очень удивились заявлением Сийярто, которое он выдал в ходе обмена сообщениями в соцсети X с главой МИД Украины Андреем Сибигой. Тогда глава МИД Венгрии сказал, что заявление Зеленского является угрозой для его страны, так как от нефтепровода "Дружба" зависит энергобезопасность его страны.

В ответ на это Сибига отметил, что Будапешту не стоит указывать, что делать Зеленскому. Он призвал Венгрию диверсифицировать поставки нефти, ведь энергобезопасность страны зависит лишь от нее самой. Сийярто молчать не стал.

"Перестаньте атаковать нашу энергетическую безопасность! Это не наша война" Петер Сийярто

Пользователи сети закономерно задались вопросом о том, почему энергетическая безопасность Венгрии находится в России.

Гуд квешон

При этом они задумались о том, что если бы Тарас Шевченко жил в наше время, то наверняка бы написал об этом стих.

Достойно места в учебниках

В западном сегменте сети тоже не оставили событие без внимания, а интернет-сообщество NAFO даже создало постер для вымышленного фильма "День зависимости".

Смотрите во всех кинотеатрах страны

Как сообщалось ранее, новая атака на нефтепровод "Дружба" произошла 22 августа, о чем сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди. К слову, то что Бровди этнический венгр не осталось без внимания пользователей сети, которые в шутку назначили его "министром энергетики Венгрии".