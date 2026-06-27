"Навроцкий унизил Зеленского". В Польше критикуют решение президента: чего боятся

Еще во время предвыборной кампании политики обращали внимание на важную деталь

Лишение Польшей президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла называют в Варшаве преждевременным и непропорциональным решением. Поступок польского лидера Кароля Навроцкого может дорого обойтись партнерству стран.

Об этом заявил вице-премьер и глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью на телеканале TVN24. По его словам, фактически Навроцкий на весь мир унизил Зеленского, что будет иметь свои последствия.

"Если бы меня спросил президент Навроцкий, я бы посоветовал другое решение. Эквивалентным шагом могло бы быть, например, переименование аэропорта в Ясенке в "аэропорт жертв УПА", и тогда был бы паритет", — пояснил Сикорский.

По словам Сикорского, своими действиями президент Навроцкий фактически лишил себя возможности вести диалог с президентом важной страны, находящейся в войне.

"В европейской культуре орденов лишают за совершение преступлений. А здесь речь шла о разногласиях во взглядах на очень важные исторические вопросы", — пояснил глава МИД.

Кто еще критиковал действия Навроцкого

Еще до президентства и после его начала Навроцкого критиковало немало польских политиков. Некоторые упреки были политическими, но и без личных скандалов не обошлось.

Самые яркие случаи:

Рафал Тшасковский – главный соперник на президентских выборах. Он обвинил Навроцкого в поляризации общества, использовании исторических событий как инструмента политической борьбы и отсутствии необходимого опыта для президентской должности. По его словам, победитель выборов в Польше активно боролся с "бандеровской идеологией", обещал не допустить "украинизации Польши", ставил Киеву условия вступления в ЕС и даже обещал блокировать принятие Украины в НАТО.

Дональд Туск – премьер-министр Польши. Он критиковал Навроцкого за чрезмерный акцент на исторических спорах вместо современных проблем Польши, жесткую риторику против Украины, которая навредила отношениям Киева и Варшавы.

"С каждым днем я вижу, какая угроза… Я знаю, какие трудности ждут Польшу, если президентом станет Кароль Навроцкий", — говорил Туск.

Скандал с "наркотиками"

В апреле 2026 года во время прямого эфира на одном из польских каналов у Навроцкого из кармана выпал пакетик снюса. Журналист Роберт Мазурек поднял табачный продукт и отдал его главе государства, после чего оба рассмеялись. Интересно, что эта ситуация произошла как раз во время обсуждения законодательной инициативы по запрету снюса.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на самом деле происходит между Украиной и Площадью сейчас.