"Навроцький принизив Зеленського". У Польщі критикують рішення президента: чого бояться

Ще під час передвиборчої компанії політики звертали увагу на важливу деталь

Позбавлення Польщею президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла називають у Варшаві завчасним та непропорційним рішенням. Вчинок польського лідера Кароля Навроцького може багато коштувати для партнерства країн.

Про це заявив віцепрем'єр та глава МЗС Польщі Радослав Сікорський у інтерв'ю на телеканалі TVN24. За його словами, фактично Навроцький на весь світ принизив Зеленського, що матиме свої наслідки.

"Якби мене запитав президент Навроцький, я б порадив інше рішення. Еквівалентним кроком могло б бути, наприклад, перейменування аеропорту в Ясьонці на "аеропорт жертв УПА", і тоді був би паритет", — пояснив Сікорський.

За словами Сікорського, своїми діями президент Навроцький фактично позбавив себе можливості вести діалог із президентом важливої країни, яка перебуває у стані війни.

"У європейській культурі орденів позбавляють за скоєння злочинів. А тут йшлося про розбіжності в поглядах на дуже важливі історичні питання", — пояснив голова МЗС.

Хто ще критикував дії Навроцького

Ще до президентства та після його початку Навроцького критикувало чимало польських політиків. Деякі докори були політичні, але й без особистих скандалів не обійшлося.

Найяскравіші випадки:

Рафал Тшасковський — головний суперник на президентських виборах. Він звинуватив Навроцького у поляризації суспільства, використанні історичних подій як інструменту політичної боротьби та відсутності потрібного досвіду для президентської посади. За його словами, переможець виборів у Польщі активно боровся з "бандерівською ідеологією", обіцяв не допустити "українізації Польщі", ставив Києву умови вступу до ЄС і навіть обіцяв блокувати прийняття України в НАТО.

Дональд Туск — прем'єр-міністр Польщі. Він критикував Навроцького за надмірний акцент на історичних суперечках замість сучасних проблем Польщі, жорстку риторику проти України, яка зашкодила відносинам Києва та Варшави.

"З кожним днем я бачу, якою є загроза… Я знаю, які труднощі чекають Польщу, якщо президентом стане Кароль Навроцький", — казав Туск.

Скандал з "наркотиками"

У квітні 2026 під час прямого ефіру на одному з польських каналів у Навроцького з кишені випав пакетик снюсу. Журналіст Роберт Мазурек підняв тютюновий продукт і віддав його главі держави, після чого обидва розсміялися. Цікаво, що ця ситуація сталась якраз під час обговорення законодавчої ініціативи щодо заборони снюсу.

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