Какие отношения будут у Украины и Польши после скандала: ИИ назвал три сценария

Многое зависит от того, насколько исторические споры повлияют на политику

Ухудшение отношений между Польшей и Украиной вызывает немало вопросов, особенно после того, как польский президент Кароль Новроцкий лишил Ордена Белого Орла президента Владимира Зеленского. На какие сценарии развития событий могут рассчитывать Киев и Варшава?

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту (ИИ), чтобы выяснить это. Заметим, что прогнозы делали ChatGPT и Gemini.

Какие сценарии развития отношений ждут Польшу и Украину

Оба ИИ назвали три наиболее вероятных сценария: оптимистический, реалистичный и пессимистический. Большую роль в том, что действительно сбудется, играет то, позволят ли государства историческим спорам стать управляющими в политике.

Оптимистический сценарий – вероятность 25-30%

Как говорит ChatGPT, в этом случае Украина добивается значительного прогресса в вопросе вступления в ЕС, а Польша становится одним из главных лоббистов украинской евроинтеграции. Исторические вопросы так и остаются, но стороны не впутывают их в политику. Этап восстановления Украины создает основу для совместных проектов и бизнеса. При этом сценарии Польша постепенно становится ключевым партнером Украины, на фоне чего эмоциональное напряжение падает и формируется долгосрочный двусторонний союз.

Gemini добавляет, что при удачном посредничестве нейтральной стороны, например, США во главе с Дональдом Трампом, стороны выбирают компромисс: Украина эксгумирует тела, а Польша снимает вето на экономические преференции в ЕС.

Прогнозы Gemini

Базовый сценарий – вероятность 50-60%

Польша и Украина остаются партнерами, но исторические споры не утихают, как и вопросы аграрного экспорта, перевозок и т.д. Политики начинают использовать чувствительные темы, которые подстрекают общественные настроения, но, несмотря на напряжение, Украина и Польша избегают серьезного разрыва. В результате этого сотрудничество на определенном уровне остается, но значительного развития экономических связей не происходит. Кроме того, в СМИ обеих стран регулярно возникают дипломатические кризисы, которые влияют на настроения общества.

Пессимистический сценарий – вероятность 15-20%

По этому варианту, говорит ChatGPT, исторические конфликты становятся ведущими в политике и усугубляют уже существующие торговые, аграрные споры. Недоверие общества к стране-партнеру растет, а эксплуатация политиками национальной риторики достигает пика. В результате чего Польшу и Украину ждут частые дипломатические конфликты и блокирование определенных инициатив Киева на международном уровне.

Подобные прогнозы делает и Gemini, однако добавляет еще возможные суды и постоянные жесткие торги по пошлинам и экономике. Основанием для этого становятся исторические споры. Впоследствии отношения Украины и Польши доходят до затяжного кризиса, тормозящего евроинтеграцию Киева.

Прогнозы отношений Польши и Украины. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Где будут отношения Польши и Украины через 5 лет (в 2031)

Фактически, по мнению ИИ, даже пессимистический сценарий не предполагает полный разрыв отношений между странами. Однако одним из маркеров будет вступление Украины в ЕС и реакция Польши на это. Основным сдерживающим фактором искусственный интеллект называет географию и экономику стран.

Впрочем, ожидать, что отношения Польши и Украины вернутся к тем, которые были в начале полномасштабного вторжения не следует. Ведь они приобретают партнерский и немного эгоистический характер, когда страна в первую очередь думает о себе и своем народе.

Для справки

Одним из главных факторов ухудшения отношений Польши и Украины есть исторические споры. Речь идет о Волынской трагедии и деятельности УПА. В Польше эти темы очень чувствительны и часто используются во внутренней политике.

Волынская трагедия (в Польше известна как Волынская резня) — это взаимные этнические чистки украинского и польского населения, осуществленные Украинской повстанческой армией (УПА) и польской Армией Краевой при поддержке польских батальонов в 1943–1944 годах.

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