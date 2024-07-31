"Щелепа не дозволяє": на українську тенісистку накинулися через російську мову на Олімпіаді

Спортсменка активно допомагає ЗСУ

Українська тенісистка після вильоту з одиночного турніру тенісистів на Олімпійських іграх у Парижі дала коментар російською мовою. Журналіст, громадський активіст Костянтин Андріюк розкритикував українку.

Відповідний пост Андріюка можна переглянути на його telegram-каналі. Даяна вже не зіграє на Олімпіаді, адже її партнерка по дуету Марта Костюк відмовилася виступати у парному розряді через насичений графік.

"Мені, певно, не вистачило трішки фізики та спокою. У мене трішки болить плече, поїду в олімпійське селище і запитаю, чи можна зробити МРТ, бо воно турбує ще з Вімблдону. Мені було важкувато подавати, грати високі м'ячі. Через це я нервувала, не відчувала себе на всі 100%. Сумно, що це ось так, під час Олімпіади".

"Не мала сил у другому сеті? Були можливості, вони були увесь матч. Я сама втратила ці шанси, припускалася дурних помилок. Напевно, це через те, що я не була спокійною зсередини, бо турбувалася про свій фізичний стан", — цитує Даяну "Суспільне".

"Спортсменка збірної України дає інтерв’ю на апщєпанятном. Її озвучує перекладач з російської. Щелепа просто не дозволяє вивчити 10-12 фраз", — написав Андріюк.

У мережі думка українців розділилася, адже Даяна активно допомагає армії й не тільки. Ястремська навіть створила свій благодійний фонд.

Зазначимо, на Олімпіаді в Парижі в одиночному розряді залишилася лише одна українка — Костюк. Марта зіграє свій чвертьфінал 31 липня.