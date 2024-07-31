Олимпиада-2024: расписание и результаты украинцев 31 июля (обновляется)

Украинцы поборются за медали в нескольких дисциплинах

В среду, 31 июля на Олимпийских играх в Париже состоится пятый соревновательный день. Накануне на Играх Украина выиграла первую медаль.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты украинцев на Олимпиаде в Париже 31 июля. Украинцы в этот день будут соревноваться в настольном теннисе, бадминтоне, теннисе, стрельбе из лука, фехтовании, гребном слаломе, футболе и боксе.

Расписание и результаты украинцев 31 июля на Олимпиаде-2024 (обновляется)

10:00. Стрельба. Винтовка 50 м из 3 положений, квалификация (м). Сергей Кулиш.

12:00. Прыжки в воду. Синхронная вышка 10м, финал (ж). София Лыскун и Ксения Байло.

12:21. Плавание. 200м на спине, квалификация (м). Александр Желтяков.

12:24. Академическая гребля — Двойки парные л/в, полуфиналы (м). Игорь Хмара, Станислав Ковалев.

13:00. Теннис. Начало первого запуска.

Марта Костюк — Донна Векич (Хорватия) — 4-й запуск

Людмила Киченок /Надежда Киченок — Даниэль Коллинс/Дезире Кравчик (США) — 5-й запуск.

13:38. Академическая гребля. Четверки парные, финальный заезд (ж). Украина.

16:30. Гребной слалом. Каноэ-одиночки, полуфинал. Виктория Ус.

18:30. Спортивная гимнастика. Многоборье, финал (м). Олег Верняев, Илья Ковтун.

21:32. Бокс. Предварительный этап, 1/8 финала, до 57кг (м) Айдер Абдураимов — Хавьер Ибаньес (Болгария).

Напомним, 31 июля на Олимпиаде в Париже разыграют 20 комплектов наград.