"Нужно было пройти через..." Харлан дала эксклюзивный комментарий про бронзу Олимпиады

Ольга Харлан выиграла первую медаль для Украины на Олимпиаде в Париже

В понедельник, 29 июля, сборная Украины завоевала первую медаль Олимпийских игр Париж-2024. В одном из последних финалов дня – в женском фехтовании на саблях, в поединке за 3-е место Ольга Харлан оказалась немного удачливее соперницы из Южной Кореи Чои Сибин – 15:14.

"Телеграф" смог задать несколько вопросов главной украинской героине Парижа-2024 на данный момент. Коротко переговорить с Ольгой получилось спустя несколько часов после боя, когда эмоции у спортсменки еще бурлили через край.

Судьбу поединка решил один-единственный укол, а между тем, еще в середине боя соперница, казалось, стремительно шла к своему успеху. Кореянка выигрывала со счетом 11:5 и мысли об олимпийской медали для украинки, скорее, были мечтами. Но, камбэк, совершенный Ольгой начиная с этого момента позволил нашей спортсменке вернуться в борьбу и в самой концовке поединка вырвать победу.

— Ольга, со стороны это выглядело эпично. Как удалось сотворить такой камбэк?

-Я не знаю. Честно, я еще не понимаю, как так получилось. Я не понимаю, где я и что со мной произошло. Что я на Олимпиаде, на главном спортивном старте 4-летия. Я чувствовала весь мандраж и понимала весь ужас, который бывает у любого спортсмена перед соревнованиями такого уровня. Я все чувствовала и надеялась, что в нужный момент все ненужные эмоции отойдут на второй план. Боялась, что проиграю в первом же бою, как это было на прошлой Олимпиаде в Токио-2020.

-Что произошло при счете 5:11, когда, казалось, вы безнадежно проигрываете. Благодаря чему случился камбэк?

- Я просто "отпустила" ситуацию. Что-то делала, но не особо до конца понимала, что делаю. Делала, просто, чтобы что-то делать. Только в концовке уже начала чувствовать, что я делаю и зачем. Последний удар я точно почувствовала и запомнила это. Но, я не верю до сих пор, что я его нанесла.

Разные мысли в голове проносятся в те 5 секунд, когда ты стоишь на дорожке, готовясь к удару… Короче, я не знаю, как это сделала, честно. Я буду анализировать все это, думаю, осознание того, что произошло придет позже.

- Что вы чувствуете сейчас?

- Я немного шокирована. Не могу даже объяснить, что я чувствую. Я знаю одно – этой медали очень рада, потому что она завоевана для нашей страны. Потому, что я принесла хорошую новость для воинов на передовой. Там очень много ребят, которых я знаю лично, которые меня знают, которые следят за моими выступлениями, которые ждали этого боя. Мальчики и девочки, которые нас защищают, это для вас. И я еще хочу сказать про тех атлетов, которые не смогли сюда приехать, потому что их убила Россия, убила безжалостно. Я посвящаю эту медаль им.

Также я ее посвящаю эту награду своей семье. К сожалению, не смогли увидеть этот успех мои бабушка и дедушка, которые ушли из жизни в прошлом году. Но я знаю, что они все видят сверху и, в любом случае, мною гордятся. А папа, мама и сестра — мои талисманы. Потому что они везде со мной. Мама была в Лондоне-2012, мама и сестра были в Рио-2016, сейчас они тут. Я их везде с собой готова возить.

Нужно было пройти через все свои страхи, через травму, у меня была травма относительно недавно. Я через все это должна была пройти. И это доказывает и показывает… Показывает, что я украинка, прежде всего. То есть, я сильная. А то, что я сейчас сделала, я вообще не могу объяснить вообще.

- Возвращаясь к проигранному полуфиналу и пробуя его анализировать. Довлело ли то, что были проиграны четыре поединка подряд француженке до сегодняшнего дня?

- Безусловно, это довлело. Она очень сильная спортсменка, лучшая в мировом рейтинге. И сегодня она очень сильна. Но заранее сдаваться я не собиралась, кто из нас победит – я не знала, Естественно, был план на бой. Получилось так, что сильнее была она. Но мы все, приблизительно на одном уровне. Каждая из полуфиналисток заслуживала того, чтобы стать сегодня олимпийской чемпионкой.

- В том полуфинале на вас очень сильно довлела публика, все-таки соперницей была француженка. Давно не чувствовали такой атмосферы на фехтовальных турнирах?

- Вы знаете, в 2010-м году в Париже был чемпионат мира по фехтованию, и проходил он именно в этом зале. И тогда такого не было и близко. Когда я уже сейчас пришла сюда в первый день я, мягко говоря, очень удивилась. Встала и думаю себе, что это такое? Люди, что вы делаете? У нас такой организации и чего-то подобного никогда не было. Понятно, что это Олимпиада, особенной турнир, но… Все, что происходило здесь, оно действительно довлело.

- Правда ли, что перед залом узкие коридоры и спортсменам там было неудобно разминаться? В прессе прошла такая информация.

- Нет, все хорошо, здесь было два больших разминочных зала, никаких проблем с пожготовкой и тренировками не было. Все было на очень высоком уровне.

- Впереди командный турнир…

-Да, расслабиться и отметить медаль как следует сейчас точно не получится. Нам нужно всем готовиться. Девочки не слишком удачно выступили в личном турнире, но сейчас это не имеет никакого значения. Нужно собраться и отдать все силы в команде. К тому же, у нас очень хорошая история выступлений именно в командных соревнованиях на Олимпийских играх.