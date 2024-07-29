Ошибочка вышла: на Олимпиаде перепутали гимны и флаги нескольких стран (видео)

Несколько ошибок организаторов попали в прямую трансляцию

Олимпийские игры в Париже открылись скандальной церемонией. Однако и на самих соревнованиях хватает неоднозначных инцидентов.

В дебютном матче сборной Южного Судана по баскетболу организаторы перепутали гимн страны. Об этом сообщает basketnews.com.

Перед поединком группового этапа с Пуэрто-Рико организаторы вместо гимна Южного Судана включили гимн Судана, от которого и отделился Южный Судан в 2011 году. Данную оплошность заметили игроки и болельщики на трибунах. Соперники и фанаты поддержали баскетболистов аплодисментами, после чего правильный гимн страны все-таки включили. К слову, Южный Судан победил со счетом 90-79.

Добавим, что организаторы ОИ также допустили две ошибки во время представления пловчих перед полуфиналом 100 м брассом. Когда выходила чемпионка Лондона-2012 Рута Мейлутите из Литвы, за ее спиной разместили флаг нейтральных спортсменов. Также организаторы ошиблись, разместив флаг Китая при представлении аргентинки Макарены Себальос.

Руту Мейлутите представили как нейтральною спортсменку

Напомним, на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже произошел дипломатический скандал. Диктор назвал команду Южной Кореи "командой КНДР". Кроме того, шоу оскорбило многих верующих.