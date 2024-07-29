Ошибочка вышла: на Олимпиаде перепутали гимны и флаги нескольких стран (видео)
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Несколько ошибок организаторов попали в прямую трансляцию
Олимпийские игры в Париже открылись скандальной церемонией. Однако и на самих соревнованиях хватает неоднозначных инцидентов.
В дебютном матче сборной Южного Судана по баскетболу организаторы перепутали гимн страны. Об этом сообщает basketnews.com.
Перед поединком группового этапа с Пуэрто-Рико организаторы вместо гимна Южного Судана включили гимн Судана, от которого и отделился Южный Судан в 2011 году. Данную оплошность заметили игроки и болельщики на трибунах. Соперники и фанаты поддержали баскетболистов аплодисментами, после чего правильный гимн страны все-таки включили. К слову, Южный Судан победил со счетом 90-79.
Добавим, что организаторы ОИ также допустили две ошибки во время представления пловчих перед полуфиналом 100 м брассом. Когда выходила чемпионка Лондона-2012 Рута Мейлутите из Литвы, за ее спиной разместили флаг нейтральных спортсменов. Также организаторы ошиблись, разместив флаг Китая при представлении аргентинки Макарены Себальос.
Напомним, на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже произошел дипломатический скандал. Диктор назвал команду Южной Кореи "командой КНДР". Кроме того, шоу оскорбило многих верующих.