Историк, а также доцент кафедры истории искусств Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Стефания Демчук прокомментировала Банкет богов/Тайную вечерю на Олимпиаде

Обычно обхожу хайповые темы, однако даже меня Олимпиада и ее контроверсионный Пир богов/Тайный ужин не могут оставить равнодушной.

Я прочла кучу постов и комментариев, и теперь хотела бы написать с позиции человека, занимающегося историей искусства профессионально уже более 10 лет.

Аргумент о том, что организаторы задумывали отнюдь не новую Тайную вечерю да Винчи, но Пир богов нидерландского мастера совершенно нерелевантен в дискуссии. С визуальным искусством все работает не столь прямолинейно. Как справедливо заметил Леонид Воробей, вы не можете просто надеть свастику на Олимпиаду и апеллировать к солярной символике древней Индии. Каждый образ имеет свою дополнительную нагрузку, ведь, в отличие от людей, произведения искусства имеют личное присутствие в культуре каждой эпохи. И в зависимости от времени, характер этого присутствия может изменяться.

Что я имею в виду? Как бы нам ни хотелось, но памятки не имеют одного определенного смысла, так называемого intrinsic meaning. То есть совершенно не важно, какой смысл закладывал художник. Интересно – да, конечно, но не важно для интерпретации. Ведь все, кто слушал мои курсы (и курсы моих коллег) на Кафедре истории искусств КНУ имени Тараса Шевченко знают, что говорить "Это значит это" неверно. Каждый образ имеет слои содержания.

Из этого следует, что организаторы хорошо осознавали, как считают образ с пиром зрители. Кто из них вспомнит малоизвестную картину нидерландского художника? Единицы. Зато миллионы узнают фреску Леонардо, имеющую максимальное присутствие в популярной культуре.

Более того, неужели вы думаете, что Ян Харменс ван Бейлерт не видел Тайной вечери Леонардо, по крайней мере, в форме гравюры? Это был наиболее растиражированный пир XVI – XVII веков. Поэтому, создавая свой "Пир богов" он абсолютно мог полагаться на христианскую иконографию. Ведь такие обмены не были редкостью в раннемодерные сутки.

Какие выводы? Организаторы Олимпиады создали свою вариацию на тему Тайной вечери, сколько бы они ни приводили рандомную картину из музея в Дижоне (даже не в Париже!), однако реакция христианского сообщества и угрозы бойкотов заставили их искать оправданий. У меня есть свое мнение относительно подобных проектов, однако здесь важно не оно.

Важно то, что в этой репрезентации я ничего не увидела от духа Олимпиады. Дионис и занятия спортом не очень смешиваются. Более того, это совсем не "веселое" божество. Это бог ктонический, связанный со смертью, безумием, трансом, выходом из рацио. Я не понимаю, как все это согласуется с аполлоническим характером игр. То, что они пригласили драг квинз еще хуже, потому что они подставили представителей сообщества, которое и так подвергается постоянной критике и преследованиям. Теперь на них вылилось еще больше негатива, чем обычно.

Поэтому да, я не считаю, что это был удачный перформанс. Очень хотелось бы воспроизведение традиций древнегреческих игр, а не заигрывание с популярной культурой и чувствами разных сообществ ради псевдопрогрессивного имиджа. Символы – не невинны, произведения искусства – не невинны, мы всегда должны учитывать не только контекст создания, но и их бытование и позже использование.

Свастика никогда не будет для нас солярным символом, как и Тайная вечеря Пиром богов.

Вместо тысячи слов – приходите к нам на кафедру и будем погружаться в этот опасный мир образов вместе!

PS. И бонусом для вас другие Банкеты богов – Тициана/Беллини и Рубенса для сравнения. Совсем другие композиции от гораздо более известных мастеров, которые могли бы взять за основу, не правда ли?

Источник: Facebook- страница Стефании Демчук.