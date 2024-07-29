Побила ребенка? Бой украинки на Олимпиаде вызвал споры в сети (видео)

Украинская дзюдоистка просто не заметила соперницу

В понедельник, 29 июля, на Олимпийских играх в Париже проходит 3-й соревновательный день. На турнире по дзюдо в весовой категории до 57 кг стартовала украинка Дарья Билодид.

В стартовом поединке 1/16 финала "Анаконда" встретилась против представительницы Кирибати — Неры Тибвы. Об этом сообщает "Телеграф".

23-летняя Билодид иппоном победила 15-летнюю представительницу Кирибати за 5 секунд. К слову, Тибва – самая молодая дзюдоистка на Олимпиаде-2024. Она была знаменосцем своей сборной.

В сети бой украинки против 15-летней спортсменки вызвал немало споров. Пользователи не понимают, почему ребенок выступает на взрослом уровне.

К слову, Нера попала на Олимпийские игры, главным принципом которых является не победа, а участие, благодаря квоте Океании. Население Кирибати составляет около 100 тысяч человек.

Отметим, уже в следующем раунде Билодид вылетела из Олимпиады-2024. Украинка заработала три "шидо" в схватке против вице-чемпионки мира японки Харуки Фунакабо, из-за чего проиграла поединок.

Напомним, украинские спортсмены идут без медалей на Играх-2024. Лидирует в медальном зачете Япония.