"Пакш" - "Полесье": онлайн голов в матче Лиги конференций (видео)

Житомирский клуб пытается пробиться в основной этап 3-го по силе еврокубка

В четверг, 14 августа, "Полесье" сыграет второй матч в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. Первая игра между командами завершилась разгромной победой житомирской команды со счетом (3:0).

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию голов в матче "Пакш" — "Полесье". Встреча, которая состоится в Пакше (Венгрия) на одноименном стадионе, начнется в 20:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция голов в матче "Пакш" — "Полесье" (обновляется)

Новости перед игрой "Пакш" - "Полесье"

Победитель противостояния выйдет в решающий раунд отбора Лиги конференций, где сыграет против "Фиорентины" (Италия). Проигравший, покинет еврокубки. К слову, "Полесье" после жеребьевки пошутило, что Фиалки не выйдут в основной этап ЛК.

Видеообзор первого матча "Полесье" - "Пакш"

Отметим, "Полесье" стартовало в еврокубках со 2-го квалификационного раунда ЛК противостоянием против андоррской "Санта-Коломы". Волки проиграли в первой игре (1:2), но сумели взять реванш во второй (4:1).

Напомним, в "Полесье" после завершения кампании 2024/25 произошли значительные кадровые изменения. Главным приобретением стал приход в команду нового главного тренера Руслана Ротаня, который привел "Александрию" к "серебру" в УПЛ.