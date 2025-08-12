Громкий трансфер украинского футболиста обернулся "зрадой". В чем дело?

На данный момент украинец находится в одной команде с россиянином

Во вторник, 12 августа, защитник сборной Украины по футболу Илья Забарный официально присоединился к французскому "Пари Сен-Жермен". Илью можно только поздравить "с повышением", однако в ПСЖ все еще числиться российский вратарь Матвей Сафонов.

Данное обстоятельство вызвало недоумение у украинцев. Пользователи активно комментируют переход Забарного в команду с россиянином в составе, передает "Телеграф".

Ожидалось, что Сафонов покинет ПСЖ перед переходом украинца, однако россиянин, похоже, пошел против руководства и хочет остаться в Париже. По информации lequipe.fr, Матвей не хочет покидать и ПСЖ и отклонил сразу несколько предложений. Источник отметил, что уход Сафонова летом возможен в случае, если французский клуб предложит россиянину стать запасным игроком в новом сезоне, а россиянин не согласится на эту роль.

Добавим, что накануне ПСЖ объявил о переходе французского вратаря Люка Шевалье, который должен стать первым номером парижан. Итальянец Джанлуиджи Доннарумма был исключен из заявки команды на матч за Суперкубок Европы против "Тоттенхэма" (13 августа).

Напомним, зимой 2025 года Забарный отказался от перехода в ПСЖ из-за россиянина в составе. Добавим, украинец будет получать космические деньги во Франции.