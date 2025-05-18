"Александрия" обставила "Шахтер", выиграв историческое "серебро" в чемпионате Украины (видео)

Команда из Кировоградщины добилась исторического успеха

В воскресенье, 18 мая, в Александрии (Кировоградская область) состоялся матч 29-го тура Украинской премьер-лили (УПЛ) между местной "Александрией" и "Вересом". В этом поединке решалась судьба серебряных медалей УПЛ.

Встреча, проходившая на стадионе "Ника", завершилась уверенной победой "Александрии" со счетом 3:1. Об этом сообщает "Телеграф".

Подопечные Руслана Ротаня решили все вопросы о победителе еще в первом тайме. Тедди Цара оформил быстрый дубль, а разгромным счет сделал Кирилл Ковалец. Во втором тайме Николай Гайдучик отыграл один мяч.

Полный видеообзор матча "Александрия" — "Верес":

Эта победа позволила "Александрии" за тур до окончания чемпионата выиграть серебряные медали УПЛ. Ранее лучшим результатом этой команды была "бронза" в сезоне 2018/19. Победу в первенстве завоевало киевское "Динамо", которое в параллельном поединке играло с "Черноморцем".

Ранее сообщалось, что "Карпаты" в 29-м туре УПЛ умудрилось проиграть "Колосу". Примечательно, что львовская команда дополнительно мотивировала соперников, опубликовав неоднозначный анонс к поединку.