Роналду выложил целое состояние за бриллиантовое кольцо Джорджины (фото)

В мировом футболе грядет свадьба века

Форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес. КриРо долго откладывал этот момент.

Испанская модель аргентинского происхождения Родригес сказала своему любимому "Да", после чего похвасталась фантастическим кольцом в Instagram. Ювелирные эксперты оценили кольцо в 5 млн долларов, передает Page Six Style.

Родригес продемонстрировала публике свое новое бриллиантовое кольцо с овальным центральным камнем и двумя боковыми камнями. Аджай Ананд, генеральный директор Rare Carat, оценивает центральный камень как камень цвета D и безупречной чистоты. Его вес более 30 карат. По его мнению, данное ювелирное изделие стоит до 5 млн долларов (около 207 млн грн).

Роналду сделал предложение Родригес

Лора Тейлор, специалист по кольцам в Lorel Diamonds, считает, что центральный камень в кольце Джорджини весит от 15 до 20 карат, а его стоимость составляет более 2 миллионов долларов.

Центральный камень обрамлен крупными боковыми бриллиантами, что добавляет еще больше блеска и заставляет и без того впечатляющий главный камень выглядеть еще больше. Это потрясающее кольцо, одно из самых впечатляющих, что мы видели за последние годы, и оно идеально подходит одной из самых известных пар в футболе. Лора Тейлор

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

31-летняя модель и блогерша Родригес и 40-летний Роналду воспитывают пятерых детей. Джорджина является биологической матерью для двух дочерей Криштиану Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды. Близнецов Еву и Матео футболисту родила суррогатная мать, а о матери Криштиану-младшего ничего не известно.

Криштиану Роналду с семьей

Ранее сообщалось, что Роналду и Родригес имеют соглашение насчет потенциального развода. Развод с невестой может очень дорого обойтись футболисту.