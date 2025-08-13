След Кадырова? Украинский футбольный клуб выбрал неудачный логотип (фото)

Украинский клуб угодил в скандал из-за эмблемы

В среду, 13 августа, состоялась жеребьевка 1/32 финала Кубка Украины по футболу сезона 2025/26. Накануне в сети разгорелись споры из-за эмблемы аматорской команды "Маяк" (Сарны, Ровенская область).

К примеру в telegram-паблике "ФУТБОЛ ONLINE" раскритиковали "Маяк" из-за логотипа, который похож на эмблему российского ФК "Ахмат" (Грозный, Чечня). Это можно заметить невооруженным взглядом.

Как вам эмблема футбольного клуба "Маяк" (Сарны) – представителя ААФУ, который будет участвовать в 1/32 финала Кубка Украины? ФУТБОЛ ONLINE

Эмблема ФК "Маяк"

Эмблема ФК "Ахмат"

В сети разгорелись споры из-за сложившейся ситуации. Один из пользователей отметил, что ранее "Мариуполь" играл с эмблемой, которая похожа на логотип российского "Урала".

"Маяк" входит в Ассоциацию аматорского футбола Украины (ААФУ). К слову, за место в 1/16 финала Кубка Украины "Маяк" сыграет с харьковским "Металлистом" из Первой лиги.

Результаты жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины

Отметим, ФК "Ахмат" выступает в высшем дивизионе РФ — Российской премьер-лиге. 10 декабря 2020 года клуб был включен в санкционный список США как связанный с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Напомним, сын Кадырова Ахмат в 2024 году стал новым президентом клуба. Это вызвало шквал шуток в сети, ведь другой сын Рамзана Адам уже стал мемом из-за огромного числа титулов и наград.