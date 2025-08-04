Команда Усика публично унизила соперника и нарвалась на хейт украинцев

Неоднозначный пост появился по итогам жеребьевки еврокубков

В понедельник, 4 августа, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка еврокубков. Имя потенциального соперника по раунду плей-офф Лиги конференций узнало житомирское "Полесье", которое накануне со скрипом прошло андоррский клуб.

Полесье в раунде плей-офф ЛК может сыграть с итальянской "Фиорентиной". Пиарщики украинского клуба опубликовали неоднозначный пост на эту тему в соцсети Х.

Необычно будет без Фиорентины в Лиге Конференций", — гласит сообщение.

Многие болельщики раскритиковали житомирскую команду за токсичность. Один из пользователей отметил, что "Полесье" с трудом прошло команду из Андорры, а теперь пишет подобное о представителе Серии А.

В то же время Sport Market Review похвалил подобную инициативу админов "Полесья".

Отметим, для того, чтобы сыграть с "Фиорентиной", "Полесью" необходимо пройти в 2-матчевом противостоянии венгерский "Пакш" в 3-м отборочном раунде ЛК. Игры с венграми пройдут 7 и 14 августа. Добавим, что игроком "Полесья" формально числится украинский боксер Александр Усик. Боксер неоднократно заявлял, что желает сыграть за команду, однако на официальном уровне пока этого сделать не удалось. Ожидается, что чемпион мира дебютирует за Волков после окончания карьеры боксера.

Напомним, в "Полесье" после завершения кампании 2024/25 произошли значительные кадровые изменения. Главным приобретением стал приход в команду нового главного тренера Руслана Ротаня, который привел "Александрию" к "серебру" в УПЛ.