Российский футболист едва не получил премию Дарвина, повторив "подвиг" динамовца (видео)

Футболист едва не убился, делая сальто

Российский нападающий "Динамо-Барнаул" (Алтайский Край, РФ) Кирилл Могель получил серьезную травму во время матча. Инцидент произошел во время того, как 22-летний футболист праздновал гол.

В игре 4-го дивизиона РФ против "Оренбурга-2" (2:0) Могель забил победный гол, выйдя на замену, а затем решил сделать сальто. Кирилл неудачно исполнил акробатический элемент, приземлившись на колено, передает пресс-служба российского клуба.

Футболист не сумел продолжить матч, была произведена обратная замена. По информации источника, Могель прошел все необходимые медицинские процедуры. Спустя несколько дней после игры стало известно, что сезон для Кирилла окончен. Россиянину предстоит операция на колене.

P.S. Пусть этот несчастный случай будет в назидание молодым футболистам, которым надо много тренироваться, чтобы больше забивать мячей, и меньше думать, как отпраздновать гол! ФК "Динамо-Барнаул"

Отметим, подобный случай произошел в юношеском чемпионате Украины 2024/25. "Динамо" U-17 обыграло "Полесье" U-17 в Житомире со счетом 4:1. Юный футболист киевлян Всеволод Чалый забил последний гол в игре и отпраздновал взятие ворот, исполнив неудачно сальто назад. К счастью, украинец отделался испугом.

Напомним, взрослая команда "Динамо" вылетела из Лиги чемпионов. Обидчиком киевлян стал кипрский "Пафос".