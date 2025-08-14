"Пакш" — "Полісся": онлайн голів у матчі Ліги конференцій (відео)

Житомирський клуб намагається пробитися до основного етапу 3-го за силою єврокубка

У четвер, 14 серпня, "Полісся" зіграє другий матч у рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА. Перша гра між командами завершилася розгромною перемогою житомирської команди з рахунком (3:0).

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію голів у матчі "Пакш" — "Полісся". Зустріч, яка відбудеться у Пакші (Угорщина) на однойменному стадіоні, розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція голів у матчі "Пакш" — "Полісся" (оновлюється)

Новини перед грою "Пакш" — "Полісся"

Переможець протистояння вийде до вирішального раунду відбору Ліги конференцій, де зіграє проти "Фіорентини" (Італія). Той, хто програє, залишить єврокубки. До речі, "Полісся" після жеребкування пожартувало, що Фіалки не вийдуть в основний етап ЛК.

Відеоогляд першого матчу "Полісся" — "Пакш"

Зазначимо, "Полісся" стартувало в єврокубках із 2-го кваліфікаційного раунду ЛК протистоянням проти андоррської "Санта-Коломи". Вовки програли у першій грі (1:2), але зуміли взяти реванш у другій (4:1).

Нагадаємо, у "Поліссі" після завершення кампанії 2024/25 відбулися значні кадрові зміни. Головним придбанням став прихід у команду нового головного тренера Руслана Ротаня, який привів "Олександрію" до "срібла" в УПЛ.