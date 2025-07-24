"Полесье" - "Санта-Колома": онлайн голов в матче Лиги конференций

Житомирский клуб стартует в еврокубках

В четверг, 24 июля, "Полесье" начнет свой путь в Лиге конференций УЕФА сезона 2025/26. Волки попали во второй отборочный раунд ЛК благодаря четвертому месту в чемпионате Украины сезона 2024/25.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Полесье" — "Санта-Колома" (Андорра). В этой статье оперативно будут опубликованы только видео голов, а по окончании встречи — лучшие моменты игры.

Онлайн-трансляция матча Лиги конференций "Полесье" — "Санта-Колома" (обновляется)

Встреча "Полесье" — "Санта-Колома" состоится на стадионе "Татран" в Прешове (Словакия). Начало игры в 20:00 по киевскому времени. Рассудит встречу датская бригада арбитров во главе с Якобом Карлсеном.

Отметим, ответная игра между командами состоится 31 июля. Победитель 2-матчевого противостояния "Полесье" — "Санта-Колома" выйдет на победителя дуэли "Пакш" (Венгрия)/"Марибор" (Словения).

Напомним, в "Полесье" после завершения кампании 2024/25 произошли значительные кадровые изменения. Главным приобретением стал приход в команду нового главного тренера Руслана Ротаня, который привел "Александрию" к "серебру" в УПЛ.