"Полесье" нашло нового главного тренера

Известный украинский тренер сменил клуб в УПЛ

В четверг, 29 мая, футбольный клуб "Полесье" объявил о назначении Руслана Ротаня главным тренером команды. В этот же день украинский специалист попрощался с "Александрией", с которой завоевал серебряные медали чемпионата Украины 2024/25.

Об этом сообщает пресс-служба "Полесья" в Facebook. По информации источника, Ротань подписал контракт с "Волками" на три года.

"Руслан Ротань — один из самых перспективных и прогрессивных тренеров украинского футбола. В своей тренерской карьере он возглавлял молодежную сборную Украины (U-21), с которой вышел в полуфинал чемпионата Европы-2023. Впоследствии он возглавил олимпийскую сборную Украины на Летней Олимпиаде в Париже.

На клубном уровне тренерский успех Руслан Петрович достиг с ФК "Александрия", борясь за чемпионство УПЛ с киевским "Динамо". В итоге завоевал историческое серебро чемпионата для желто-черных", — гласит сообщение.

Полное заявление ФК "Полесье"

Отметим, украинский боксер Александр Усик является футболистом "Полесья", правда, на официальном уровне чемпион мира пока не дебютировал.

Напомним, победу в чемпионате Украине завоевало "Динамо", вторая позиция за "Александрией", а третья — за "Шахтером". Последнее еврокубковое место в Украинской премьер-лиги (УПЛ) получило "Полесье".