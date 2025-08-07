"Полесье" - "Пакш": онлайн голов в матче Лиги конференций

Житомирский клуб попытается выйти в основной этап 3-го по силе еврокубка

В четверг, 7 августа, четвертая команда Украины "Полесье" сыграет против "бронзового" призера первенства Венгрии "Пакша" в рамках 1-го поединка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Первая игра пройдет в Словакии на стадионе "Татран" в Прешове.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию голов в матче "Полесье" — "Пакш". В этой статье оперативно будут доступны видео голов, а по окончании встречи — лучшие моменты матча. Начало встречи — в 21:00 по киевскому времени.

Онлайн голов в матче Лиги конференций "Полесье" — "Пакш" (обновляется)

Ответная игра между командами состоится через неделю, 14 августа. Победитель противостояния выйдет в решающий раунд отбора Лиги конференций, где сыграет против "Фиорентины" (Италия). Проигравший, покинет еврокубки. К слову, "Полесье" после жеребьевки пошутило, что Фиалки не выйдут в основной этап ЛК.

Отметим, "Полесье" стартовало в еврокубках со 2-го квалификационного раунда ЛК противостоянием против андоррской "Санта-Коломы". Волки проиграли в первой игре (1:2), но сумели взять реванш во второй (4:1).

Напомним, в "Полесье" после завершения кампании 2024/25 произошли значительные кадровые изменения. Главным приобретением стал приход в команду нового главного тренера Руслана Ротаня, который привел "Александрию" к "серебру" в УПЛ.