"Санта-Колома" - "Полесье": онлайн голов в матче Лиги конференций (видео)

Украинский клуб попытается реабилитироваться за сенсационное поражение

В четверг, 31 июля, "Полесье" проведет гостевой поединок против андоррского ФК "Санта-Колома" в рамках второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. В первой игре житомирская команда уступила со счетом 1:2.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию голов в матче "Санта-Колома" — "Полесье". В этой статье оперативно будут доступны для просмотра видео голов, а по окончании встречи — видео лучших моментов. Встреча состоится на стадионе "ФФА" в Энкампе (Андорра), начало игры в 19:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция голов в матче "Санта-Колома" — "Полесье" (обновляется)

"Полесье" получило важный урок в первом матче. Смогут ли подопечные Руслана Ротаня сделать правильные выводы увидим в Андорре. К слову, рассудит игру североирландская бригада арбитров во главе с Беном Макмастером.

Победитель 2-матчевого противостояния "Полесье" — "Санта-Колома" выйдет на победителя дуэли "Пакш" (Венгрия)/"Марибор" (Словения).

Напомним, в "Полесье" после завершения кампании 2024/25 произошли значительные кадровые изменения. Главным приобретением стал приход в команду нового главного тренера Руслана Ротаня, который привел "Александрию" к "серебру" в УПЛ.