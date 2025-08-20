"Шахтер" - "Серветт": где и когда смотреть матч Лиги конференций

Горняки пытаются пробиться в основной этап 3-го по силе еврокубка

В четверг, 21 августа, донецкий "Шахтер" сыграет первый матч в рамках стыкового раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию голов в матче "Шахтер" — "Серветт".

В прямом эфире в Украине матч "Шахтер" — "Серветт" покажет канал UPL.TV. Об этом сообщает пресс-служба Горняков.

Канал "УПЛ ТБ" доступен в кабельных сетях и на ОТТ-платформах. Игра состоится в Кракове (Польша) на стадионе "Мейски", начало встречи в 21:00 по киевскому времени. Ответный поединок пройдет 28 августа в Женеве.

Напомним, "Шахтер" в сезоне 2024/25 стал лишь третьим в чемпионате Украины. Кроме того, донецкий клуб выиграл Кубок Украины, обыграв "Динамо" в финале. Именно этот триумф позволил донецкой команде пробиться в квалификацию Лиги Европы 2025/26.

В первом отборочном раунде ЛЕ Горняки прошли финский "Ильвес" (6:0, 0:0). Затем дончане выбили из турнира "Бешикташ" (4:2, 2:0). В 3-м квалификационном раунде ЛЕ "Шахтер" уступил греческому "Панатинаикосу" (0:0, 0:0 — 3:4 по пенальти) и вылетел в отбор Лиги конференций.