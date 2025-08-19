Футболист сборной Украины держал сбережения в авто: в машину попала российская ракета (видео)

Игрок дал откровенное интервью

Полузащитник "Металлиста 1925" и сборной Украины Иван Калюжный объяснил свое решение покинуть "Александрию". В прошлом сезоне клуб занял второе место в чемпионате Украины.

Соответствующий комментарий Калюжного приводит YouTube-канал "ТаТоТаке". По его словам, руководство "Александрии" никак не отреагировало на ракетный удар РФ, который уничтожил машину футболиста. Как оказалось, Иван хранил свои сбережения и документы в этом авто.

– Были ли шансы у "Александрии" удержать вас в команде?

– Если бы "Александрия" сделала немножко иначе – с моей стороны пошел бы к ним такой же жест, потому что я стараюсь отблагодарить людям. Мы очень хорошо [ладили] с президентом, но был один момент.

Ситуация была, когда рядом со мной упала ракета, [сгорела] машина. И мне даже из руководства никто не позвонил. Это такой жест, который мог бы кардинально все изменить, но есть так, как есть.

– Это произошло зимой, мы видели сторис вашей жены. Это было в Киеве?

– Ее просто разнесло, рядом с ней упала ракета.

– Это правда, что в машине были ваши личные сбережения?

– Да.

– Почти все?

– Да. И документы, все было. Позвонили все, кроме них, тренер позвонил. Возможно, руководители были обижены, но ведь здесь уже больше идет речь не о футболе.

Автомобиль Калюжного сгорел после ракетного удара РФ

Напомним, утром 20 декабря 2024 года Россия совершила ракетный удар по Киеву. В результате атаки зафиксировано падение обломков в 3-х районах города. В январе 2025 Калюжный перешел в харьковский "Металлист-1925".