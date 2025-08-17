Забарный дебютировал за ПСЖ: как сыграл украинец (видео)

Украинский футболист вышел в старте на матч Лиги 1

В воскресенье, 17 августа, центральный защитник сборной Украины Илья Забарный сыграл свой первый официальный матч за "Пари Сен-Жермен". Украинец присоединился к парижанам 12 августа 2025 года.

В первом туре чемпионата Франции 2025/26 ПСЖ сыграл гостевой матч против "Нанта". Встреча, проходившая на "Стад де ла Божуар", завершилась со счетом 0:1 в пользу ПСЖ. Об этом сообщает "Телеграф".

В стартовом составе парижан неожиданно оказался Забарный, который только неделю назад перешел в команду. У украинца было немного защитной работы, ведь практически весь матч парижане провели в атаке. Илья сыграл полный матч.

По данным sofascore, Илья сделал 2 отбора, 1 перехват и 1 раз сыграл на вынос. Украинец дважды успешно сыграл на опережение, но проиграл две верховые дуэли из двух. Забарный сделал 64 передачи (точность 95%) и 4 длинных паса (точность 100%). Илья получил от sofascore оценку 7,3 за свой дебют, что выше среднего в ПСЖ.

Оценки игроков после матча "Нант" - ПСЖ

Напомним, Забарный перешел во французский суперклуб, несмотря на наличие россиянина Матвея Сафонова в составе парижан. Ожидалось, что представитель РФ покинет "Пари Сен-Жермен", однако он не хочет уходить из клуба. Ранее сообщалось, сколько будет зарабатывать Илья в ПСЖ.

И Забарный, и Сафонов так и не сыграли в игре против "Тоттенхэма" в Суперкубке УЕФА, украинец даже не попал в заявку на игру. Парижане добыли победу со счетом 2:2 (4:3 по пенальти). И россиянин, и украинец участвовали в церемонии награждения, на которой между ними произошел курьезный момент после того, как Илья поднял Кубок.