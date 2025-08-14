Спорное удаление и истерика Турана: "Шахтер" вылетел из Лиги Европы (видео)

"Шахтер" и "Панатинаикос" провели эмоциональный матч

В четверг, 14 августа, донецкий "Шахтер" в Польше принимал греческий "Панатинаикос" в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26. В первой игре команды голов не забивали (0:0).

Встреча, проходившая на стадионе "Мейски" в Кракове, завершилась со счетом 0:0 (3:4 по пенальти) в пользу "Панатинаикоса". Об этом сообщает "Телеграф".

Горняки неплохо провели первую половину встречи. Дончане больше и острее атаковали и даже забили гол, правда, взятие ворот в исполнении Невертона было отменено из-за офсайда.

"Шахтер" продолжил оказывать давление на "Панатинаикос" и во втором тайме. Ключевой момент в игре произошел на 82-й минуте матча, когда Олег Очеретько получил спорную вторую желтую и удаление. Главный тренер Горняков Арда Туран тут же вспылил и увидел перед собой красную карточку от главного арбитра встречи Даниэля Зиберта из Германии. Тут же дончане создали свой лучший момент в основное время — Невертон попал в штангу с пары метров.

В компенсированное время Горняки сосредоточились на обороне, отстояв свои ворота сухими. В итоге победитель встречи определялся в серии пенальти. Точнее были греки — 3:4.

"Шахтер" – "Панатинаикос" — 0:0 (3:4 – пен.)

Предупреждение: Бондарь, 28, Очеретько, 48, Назарина, 111 – Гнезда-Черин, 52, Коцирас, 92, Чиривелья, 97, Сиопис, 105+1, Туба, 120+2

Удаление: Очеретько, 81 (второе предупреждение)

"Шахтер": Ризнык – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Очеретько, Марлон (Назарина, 101), Бондаренко – Невертон, Элиас, Алиссон (Швед, 109).

"Панатинаикос": Дронговские – Кирьякопулос (Еремеефф, 113), Туба, Палмер-Браун, Коцирас (Едвай, 101) – Чиривелья, Гнезда Черин (Сиопис, 91), Максимович – Тете (Зарури, 76), Свидерски (Иоаннидис, 75), Пельистри (Манчини, 101).

Статистика матча Шахтер - Панатинаикос

Полный видеообзор матча будет доступен здесь позднее.

"Панатинаикос" в раунде плей-офф ЛЕ сыграет с "Самсунспором" (Турция). "Шахтер" в 4-м квалификационном раунде Лиги конференций встретится с "Серветтом" (Швейцария).

Полный видеообзор матча "Панатинаикос" — "Шахтер"

Напомним, "Шахтер" в сезоне 2024/25 стал лишь третьим в чемпионате Украины. Кроме того, донецкий клуб выиграл Кубок Украины, обыграв "Динамо" в финале. Именно этот триумф позволил донецкой команде пробиться в квалификацию Лиги Европы 2025/26. В первом отборочном раунде ЛЕ Горняки прошли финский "Ильвес" (6:0, 0:0). Затем дончане выбили из турнира "Бешикташ" (4:2, 2:0).