Чемпионат Украины по футболу, 3-й тур: расписание и результаты матчей (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Чемпионат Украины по футболу набирает обороты
В пятницу, 15 августа, матчем "Рух" — "Оболонь" стартует 3-й тур Украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2025/26. В прошлом туре "Рух" уступил чемпиону Украины, а "Оболонь" обыграла вице-чемпиона страны.
"Телеграф" предлагает вашему вниманию результаты и видеообзоры всех матчей 3-го тура УПЛ. Добавим, что в прямом эфире в Украине все игры первенства транслирует "УПЛ ТБ". В центральной игре тура встретятся "Заря" и "Кривбасс".
Расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 3-го тура УПЛ (обновляется)
Пятница, 15 августа
18:00. "Рух" — "Оболонь"
Суббота, 16 августа
13:00. "Александрия" — "Металлист 1925"
15:30. "Колос" — "Карпаты"
18:00. "Эпицентр" — "Динамо"
Воскресенье, 17 августа
13:00. "Кудровка" — СК "Полтава"
15:30. "Верес" — "Шахтер"
18:00. "Полесье" — ЛНЗ
Понедельник, 18 августа
18:00. "Заря" — "Кривбасс"
Напомним, 4 украинские команды пробились в еврокубки по итогам сезона 2024/25. "Динамо" на данный момент борется за попадание в основной этап Лиги Европы, "Шахтер" — в 4-м квалификационном раунде Лиги конференций. "Полесье" пробилось в 4-й раунд отбора ЛК, а "Александрия" вылетела из еврокубков во втором квалифай-раунде ЛК.