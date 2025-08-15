Чемпионат Украины по футболу, 3-й тур: расписание и результаты матчей (видео)

Чемпионат Украины по футболу набирает обороты

В пятницу, 15 августа, матчем "Рух" — "Оболонь" стартует 3-й тур Украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2025/26. В прошлом туре "Рух" уступил чемпиону Украины, а "Оболонь" обыграла вице-чемпиона страны.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию результаты и видеообзоры всех матчей 3-го тура УПЛ. Добавим, что в прямом эфире в Украине все игры первенства транслирует "УПЛ ТБ". В центральной игре тура встретятся "Заря" и "Кривбасс".

Расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 3-го тура УПЛ (обновляется)

Пятница, 15 августа

18:00. "Рух" — "Оболонь"

Суббота, 16 августа

13:00. "Александрия" — "Металлист 1925"

15:30. "Колос" — "Карпаты"

18:00. "Эпицентр" — "Динамо"

Воскресенье, 17 августа

13:00. "Кудровка" — СК "Полтава"

15:30. "Верес" — "Шахтер"

18:00. "Полесье" — ЛНЗ

Понедельник, 18 августа

18:00. "Заря" — "Кривбасс"

Турнирная таблица УПЛ по итогам 2 тура

Напомним, 4 украинские команды пробились в еврокубки по итогам сезона 2024/25. "Динамо" на данный момент борется за попадание в основной этап Лиги Европы, "Шахтер" — в 4-м квалификационном раунде Лиги конференций. "Полесье" пробилось в 4-й раунд отбора ЛК, а "Александрия" вылетела из еврокубков во втором квалифай-раунде ЛК.