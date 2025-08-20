"Шахтар" — "Серветт": де і коли дивитись матч Ліги конференцій

Гірники намагаються пробитися до основного етапу 3-го за силою єврокубка

У четвер, 21 серпня, донецький "Шахтар" зіграє перший матч у рамках стикового раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію голів у матчі "Шахтар" — "Серветт".

У прямому етері в Україні матч "Шахтар" — "Серветт" покаже канал UPL.TV. Про це повідомляє пресслужба Гірників.

Канал "УПЛ ТБ" доступний у кабельних мережах та на ОТТ-платформах. Гра відбудеться у Кракові (Польща) на стадіоні "Мейскі", початок зустрічі о 21:00 за київським часом. Поєдинок-відповідь пройде 28 серпня в Женеві.

Нагадаємо, "Шахтар" у сезоні 2024/25 став лише третім у чемпіонаті України. Крім того, донецький клуб виграв Кубок України, обігравши "Динамо" у фіналі. Саме цей тріумф дозволив донецькій команді пробитися до кваліфікації Ліги Європи 2025/26.

У першому відбірному раунді ЛЄ Гірники пройшли фінський "Ільвес" (6:0, 0:0). Потім донеччани вибили з турніру "Бешикташ" (4:2, 2:0). У 3-му кваліфікаційному раунді ЛЄ "Шахтар" поступився грецькому "Панатинаїкосу" (0:0, 0:0 — 3:4 за пенальті) і вилетів у відбір Ліги конференцій.