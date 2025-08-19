"Тварь поганая": в России тренер дал пенделя судье (видео)

"Скрєпный" футбольный матч прошел в Новосибирске

В Новосибирске (РФ) тренер местной футбольной команды напал на арбитра матча. Инцидент произошел в матче "Прогрестор" — "Гудаута".

"Отличился" главный тренер "Гудауты" Алексей Приходько. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

Игра состоялась еще 13 августа, однако видео с инцидентом завирусилось в сети позднее. На 72-й минуте матча рефери Артем Петренко наказал футболиста желтой карточкой за излишнюю реакцию на его решение. Тут же вспылил и Приходько, который выбежал на поле и начал оскорблять рефери.

Ты ах**л?! Ты че творишь-то! Ты че делаешь?! Пи****с, бл**ь, тварь поганая! Н***й ты пришел на город! Ты не судишь город, не суди, г****н б***ь! Алексей Приходько

Петренко показал желтую карточку тренеру, после чего тот ударил арбитра пинком под зад. Затем рефери удалил вспыльчивого наставника.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

