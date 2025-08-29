Чемпионат Украины по футболу, 4-й тур: расписание и результаты матчей (видео)

В чемпионате Украины по футболу пройдет 4-й тур

В пятницу, 29 августа, матчем "Полтава" – "Заря" стартует 4-й тур Украинской премьер-лиги (УПЛ) 2025/26. В прошлом туре обе команды проиграли свои поединки.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 4-го тура УПЛ. Добавим, что в прямом эфире в Украине все игры первенства транслирует "УПЛ ТБ". В центральном поединке тура встретятся "Динамо" и "Полесье".

Расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 4-го тура УПЛ (обновляется)

Пятница, 29 августа

15:30. СК "Полтава" – "Заря"

18:00. "Кудровка" – "Карпаты"

Суббота, 30 августа

13:00. "Кривбасс" – "Оболонь"

15:30. "Колос" – "Эпицентр"

18:00. "Металлист 1925" – "Рух"

Воскресенье, 31 августа

13:00. ЛНЗ – "Верес"

15:30. "Динамо" – "Полесье"

18:00. "Шахтер" – "Александрия"

Турнирная таблица УПЛ по итогам 3 тура

Напомним, 4 украинские команды пробились в еврокубки по итогам сезона 2024/25. "Динамо" сыграет в основном раунде Лиги конференций, "Шахтер" также квалифицировался в ЛК. "Александрия" вылетела из еврокубков во втором квалифай-раунде ЛК, а "Полесье" — из отборочного раунда плей-офф ЛК.