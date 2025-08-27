"Фиорентина" - "Полесье": онлайн-голов в матче Лиги конференций

Украинский клуб находится на грани вылета из еврокубков

В четверг, 28 августа, "Полесье" сыграет с "Фиорентиной" второй матч в рамках стыкового раунда отбора Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. В первой игре житомирский клуб разгромно уступил представителю Серии А (0:3).

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию голов в матче "Фиорентина" — "Полесье". Встреча, которая состоится в Реджо-Эмилии (Италия) на стадионе "Читта-дель-Триколоре", начнется в 21:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция голов в матче "Фиорентина" — "Полесье" (обновляется)

Новости перед игрой

Победитель противостояния выйдет в основной этап ЛК, а проигравший вылетит из еврокубков.

Видеообзор матча "Полесье" — "Фиорентина" 0:3

Отметим, "Полесье" стартовало в еврокубках 2025/26 со 2-го квалификационного раунда ЛК противостоянием против андоррской "Санта-Коломы". Волки прошли андоррцев с общим счетом 5:3. Затем житомирская команда выбила из турнира венгерский "Пакш" (4:2).

Напомним, в "Полесье" после завершения кампании 2024/25 произошли значительные кадровые изменения. Главным приобретением стал приход в команду нового главного тренера Руслана Ротаня, который привел "Александрию" к "серебру" в УПЛ.