Быстрый гол не помог "Динамо": Бело-синие вылетели в Лигу конференций (видео)

Киевский клуб не сумел взять реванш за поражение в Сербии

В четверг, 28 августа, "Динамо" сыграло второй матч против "Маккаби" Тель-Авив в рамках стыкового раунда отбора Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26. В первой игре Бело-синие потерпели поражение со счетом 1:3.

Встреча, проходившая в Люблине (Польша) на одноименной арене, завершилась со счетом 1:0 в пользу "динамовцев". Об этом сообщает "Телеграф".

Киевляне удачно начали поединок, забив гол уже на 5-й минуте. Эдуардо Герреро после розыгрыша стандарта головой замкнул навес Пихаленка с правого фланга. Бело-синие создали в первом тайме еще несколько моментов, но повторить успех не удалось. Гости, в свою очередь, также били по воротам, а под занавес первой половины Мыхавко сделал сейв года, заблокировав удар на ленточке.

Во втором тайме израильский клуб выглядел предпочтительнее, а киевляне практически ничего не создали у ворот соперника. Бело-синие даже не смогли организовать финальный штурм.

"Динамо" – "Маккаби" Тель-Авив – 1:0 (первый матч – 1:3)

Гол: Герреро (5)

Предупреждения: Сиссоко (25), Белич (58)

"Динамо": Нещерет – Дубинчак, Михавко, Биловар (Попов, 62; Бражко, 84), Караваев – Буяльский, Михайленко, Пихаленок (Шапаренко, 84) – Волошин, Герреро (Пономаренко, 73), Ярмоленко (Кабаев, 62).

"Маккаби" Тель-Авив: Мишпати – Ревиво, Эйтор (Шломо, 76), Камара, Асанте, Егезкель – Белич (Ледерман, 86), Перец, Сиссоко (Ной, 46) – Давида, Мадмон (Николаеску, 68).

Статистика матча Динамо - Маккаби

Полный видеообзор матча "Динамо" — "Маккаби" будет доступен здесь позднее.

Таким образом, "Маккаби" вышел в основной этап Лиги Европы. "Динамо" сыграет в основном этапе Лиги конференций. Жеребьевка второго и третьего по силе еврокубков состоится в пятницу, 29 августа.

Напомним, в текущем сезоне киевляне стартовали со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов играми против мальтийского "Хамрун Спартанс". Бело-синие дважды победили со счетом 3:0, после чего дважды проиграли кипрскому "Пафосу" (0:1, 0:2) и вылетели в отбор Лиги Европы.

В сезоне 2024/25 "Динамо" провалилось в Лиге Европы, не сумев выйти в плей-офф второго по силе еврокубка. Тем не менее Бело-синие выиграли "золото" в УПЛ и дошли до финала Кубка Украины, где уступили в серии пенальти "Шахтеру".