"Шахтер" от позора в еврокубках спасли бразильцы и пенальти (видео)

Донецкий клуб едва не вылетел из отбора Лиги конференций

В четверг, 28 августа, "Шахтер" и "Серветт" сыграли второй поединок в рамках стыкового раунда отбора Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. В первой игре Горняки и швейцарцы победителя не выявили (1:1).

Встреча, проходившая в Женеве (Швейцария) на "Стад-де-Женев", завершилась со счетом 2:1 в пользу "Шахтера" Об этом сообщает "Телеграф".

Горняки владели ощутимым преимуществом по ходу встречи, а вот хозяева рассчитывали на контратаки. Одна из таких во втором тайме принесла швейцарцам гол. На 53-й минуте Лилиан Нжо вышел один на один с Ризныком и открыл счет в игре. Горняки пошли отыгрываться и тут же могли пропустить еще, однако обошлось. А на 69-й минуте Кауан Элиас заработал пенальти, который реализовал Кевин.

В итоге команды свели игру вничью. Во втором овертайме Горняки таки дожали "Серветт". Победный гол на свой счет записал Кауан Элиас.

Полный видеообзор матча "Серветт" — "Шахтер" будет доступен здесь позднее.

Таким образом, "Шахтер" вышел в основной этап Лиги конференций, "Серветт" покидает еврокубки. Жеребьевка третьего по силе еврокубка состоится в пятницу, 29 августа.

Напомним "Шахтер" стартовал в еврокубках с первого отборочного раунда Лиги Европы. Горняки прошли финский "Ильвес" (6:0, 0:0). Затем дончане выбили из турнира "Бешикташ" (4:2, 2:0). В 3-м квалификационном раунде ЛЕ "Шахтер" уступил греческому "Панатинаикосу" (0:0, 0:0 — 3:4 по пенальти), после чего вылетел в отбор Лиги конференций.

"Шахтер" в сезоне 2024/25 стал лишь третьим в чемпионате Украины. Кроме того, донецкий клуб выиграл Кубок Украины, обыграв "Динамо" в финале. Именно этот триумф позволил донецкой команде пробиться в квалификацию Лиги Европы 2025/26.