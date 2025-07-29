"Партизан" - "Александрия": онлайн голов в матче Лиги конференций (видео)

Украинский клуб попробует сделать камбэк

В четверг, 31 июля, "Александрия" сыграет гостевой поединок против "Партизана" в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. В первой игре украинский клуб потерпел поражение со счетом 0:2.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию голов в матче "Партизан" — "Александрия". В этой статье оперативно будут доступны для просмотра видео голов, а по окончании встречи — видео лучших моментов.

Онлайн-трансляция голов в матче "Партизан" — "Александрия" (обновляется)

Победитель 2-матчевого противостояния "Александрии" и "Партизана" выйдет в 3-й раунд отбора ЛК, где сыграет против неудачника пары "Мидтьюлланн" (Дания) — "Хиберниан" (Шотландия). Проигравший покинет еврокубки.

Напомним, в "Александрии" после завоевания "серебра" Украинской премьер-лиги (УПЛ) произошли значительные кадровые изменения. Главной утратой стал уход главного тренера команды Руслана Ротаня. К слову, наставник пошел работать в "Полесье" из Житомира. Волки заняли четвертое место в УПЛ 2024/25 и также выступают в Лиге конференций.