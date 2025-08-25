Футбольное поле в России с "непробиваемыми" воротами рассмешило сеть (видео)

В эти ворота забить невозможно

В Казани (Республика Татарстан, РФ) появилось футбольное поле, которое наверняка составит конкуренцию "шестиугольнику" в Балашихе (Московская область, РФ). К слову, поле в Подмосковье превратилось на мем.

На этот раз российские коммунальщики не напутали с количеством углов, однако все равно повеселили сеть. Об этом сообщает telegram-канал Mash Iptash.

Сообщается, что в Казани появилось футбольное поле с "непробиваемыми" воротами. Строители оставили ворота на одной стороне за забором. Из-за этого забить гол в них попросту невозможно. Другая часть поля пока не обнесена ограждением.

Разработка лучших казанских инженеров появилась на Фатыха Амирхана. Теперь родители могут быть спокойны: мяч точно никому в голову не прилетит. Mash Iptash

Понятно, что ремонтные работы на поле еще не закончены, однако видно, что ворота стоят на своем, специально выделенном месте, что вызывает вопросы к строителям. Поле уже стало мемом в сети. Пользователи шутят, что такое ноу-хау необходимо российскому футболу.

Напомним, "шестиугольный" стадион в Балашихе отремонтировали после огласки, однако только рассмешили всех. Российские коммунальщики не придумали ничего лучшего, чем просто "обрезать" поле.