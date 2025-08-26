В футболе срочно изменили правила из-за смекалки тренера: "переиграл и уничтожил" (видео)

Тренер нашел лазейку в правилах футбола

В некоторых профессиональных футбольных лигах идет тестирование нового правила, которое позволяет делать тренерам запросы на просмотр VAR (система видеопомощи арбитрам). В итальянской Серии С тренер пошел на хитрость, чтобы отменить вторую желтую карточку своему игроку, и ему далось это!

Уникальный случай произошел в матче "Карпи" — "Ювентус" U-23. Об этом сообщает corriereromagna.

На 78-й минуте матча рефери Франческо Заго показал вторую желтую карточку защитнику хозяев за игру рукой, после чего последовало удаление. Главный тренер "Карпи" Стефано Кассани попросил арбитра дать своему игроку прямую красную карточку (за прерывание явной возможности забить гол). Это обязало судью посмотреть видеоповтор, на котором он понял, что защитник не играл рукой, а мяч попал ему в грудь. В итоге рефери отменил и удаление, и второе предупреждение.

Отметим, VAR вмешивается в эпизод, если была игра рукой, фол на пенальти или прямое удаление. При этом система не отменяет неправильные ауты, угловые, желтые карточки (как было в матче, — Ред.) и штрафные. Таким образом, Кассани с помощью своей смекалки перевел эпизод в категорию, при которой VAR включается (проверка прямого удаления игрока).

Случай в Серии С станет уникальным в футболе. Дело в том, что на следующий день ФИФА запретила судьям принимать "челленджи" о пересмотре решений против своей команды, поскольку это противоречит принципам использования этого инструмента.

Момент с запросом тренера смотреть с 2:56

В сети восхищаются тренерской смекалкой. Пользователи шутят, что наставник "переиграл и уничтожил" правила.

Ранее шведский клуб Torns IF из третьего по силе дивизиона страны нашел лазейку в футболе, которая позволяет с легкостью обойти правило положения вне игры. Интересно, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) изучил видео шведского клуба.