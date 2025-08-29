Чемпіонат України з футболу, 4-й тур: розклад та результати матчів (відео)

У чемпіонаті України з футболу пройде 4-й тур

У п’ятницю, 29 серпня, матчем "Полтава" – "Зоря" стартує 4-й тур Української прем’єр-ліги (УПЛ) 2025/26. У минулому турі обидві команди програли свої поєдинки.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 4-го туру УПЛ. Додамо, що у прямому етері в Україні усі ігри першості транслює "УПЛ ТБ". У центральному поєдинку туру зустрінуться "Динамо" та "Полісся".

Розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 4-го туру УПЛ (оновлюється)

П’ятниця, 29 серпня

15:30. СК "Полтава" – "Зоря"

18:00. "Кудрівка" – "Карпати"

Субота, 30 серпня

13:00. "Кривбас" – "Оболонь"

15:30. "Колос" – "Епіцентр"

18:00. "Металіст 1925" – "Рух"

Неділя, 31 серпня

13:00. ЛНЗ — "Верес"

15:30. "Динамо" – "Полісся"

18:00. "Шахтар" – "Олександрія"

Турнірна таблиця УПЛ за підсумками 3 туру

Нагадаємо, 4 українські команди пробилися до єврокубків за підсумками сезону 2024/25. "Динамо" зіграє в основному раунді Ліги конференцій, "Шахтар" також кваліфікувався до ЛК. "Олександрія" вилетіла з єврокубків у другому кваліфай-раунді ЛК, а "Полісся" — з відбірного раунду плей-офф ЛК.