Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки общего этапа
В европейском футболе начинается самое интересное
В четверг, 28 августа, в Grimaldi Forum в Монако состоится жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. В текущей кампании только одна украинская команда ("Динамо" Киев) претендовала на выход в ЛЧ, однако Бело-синие проиграли в отборе "Пафосу" (Кипр).
"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов. Начало мероприятия в 19:00 по киевскому времени.
Прямая трансляция жеребьевки основного этапа Лиги чемпионов (обновляется)
Атлетик — ПСЖ, Боруссия Д, Арсенал, Аталанта, Спортинг, Славия, Карабах, Ньюкасл
Карабах — Челси, Ливерпуль, Айнтрахт, Бенфика, Аякс, Наполи, Копенгаген, Атлетик
Монако — Ман Сити, Реал Ювентус, Брюгге, Тоттенхэм, Буде-Глимт, Галатасарай, Пафос
Галатасарай — Ливерпуль, Ман Сити, Атлетико, Айнтрахт, Буде-Глимт, Аякс, Юнион, Монако
Марсель — Ливерпуль, Реал, Аталанта, Брюгге, Аякс, Спортинг, Ньюкасл, Юнион
Тоттенхэм — Боруссия Д, ПСЖ, Вильярреал, Айнтрахт, Славия, Буде-Глимт, Копенгаген, Монако
Буде-Глимт — Ман сити, Боруссия Д, Ювентус, Атлетико, Тоттенхэм, Славия, Монако, Галатасарай
Спортинг — ПСЖ, Бавария, Брюгге, Ювентус, Марсель, Наполи, Кайрат, Атлетик
Олимпиакос — Реал, Барселона, Байер, Арсенал, ПСВ, Аякс, Пафос, Кайрат.
Аякс — Интер, Челси, Бенфика, Вильярреал, Олимпиакос, Марсель, Галатасарай, Карабах
Славия — Барселона, Интер, Арсенал, Аталанта, Буде-Глимт, Тоттенхэм, Атлетик, Пафос
ПСВ — Бавария, Ливерпуль, Атлетико, Байер, Наполи, Олимпикос, Юнион, Ньюкасл
Наполи — Челси, Ман Сити, Айнтрахт, Бенфика, Спортинг, ПСВ, Карабах, Копенгаген
Байер — ПСЖ, Ман Сити, Бенфика, Вильярреал, ПСВ, Олимпиакос, Ньюкасл, Копенгаген
Арсенал — Бавария, Интер, Атлетико, Брюгге, Олимпиакос, Славия, Кайрат, Атлетик
Аталанта — Челси, ПСЖ, Брюгге, Айнтрахт, Славия, Марсель, Атлетик, Юнион
Бенфика — Реал, Челси, Байер, Ювентус, Наполи, Аякс, Карабах, Ньюкасл
Брюгге — Барселона, Бавария, Арсенал, Аталанта, Марсель, Спортинг, Монако, Кайрат
Айнтрахт — Ливерпуль, Барселона, Аталанта, Атлетико, Тоттенхэм, Наполи, Галатасарай, Карабах
Ювентус — Боруссия Д, Реал, Бенфика, Вильярреал, Спортинг, Буде-Глимт, Пафос, Монако
Атлетико — Интер, Ливерпуль, Айнтрахт, Арсенал, Буде-Глимт, ПСВ, Юнион, Галатасарай
Вильярреал — Ман Сити, Боруссия Д, Ювентус, Байер, Айкс, Тоттенхэм, Копенгаген, Пафос
Бавария — Челси, ПСЖ, Брюгге, Арсенал, ПСВ, Спортинг, Юнион, Пафос
Челси — Барселона, Бавария, Бенфика, Аталанта, Аякс, Наполи, Пафос, Карабах
Реал — Ман Сити, Ливерпуль, Бенфика, Ювентус, Марсель, Олимпиакос, Монако, Кайрат
Интер — Ливерпуль, Боруссия Д, Арсенал, Атлетико, Славия Прага, Аякс, Кайрат, Юнион
Боруссия Д — Интер, Ман Сити, Вильярреал, Ювентус, Буде-Глимт, Тоттенхэм, Атлетик, Копенгаген
Барселона — Челси, ПСЖ, Айнтрахт, Брюгге, Олимпиакос, Славия, Копенгаген, Ньюкасл
ПСЖ — Бавария, Барселона, Аталанта, Байер, Тоттенхэм, Спортинг, Ньюкасл, Атлетик
Ман Сити — Боруссия Д, Реал, Байер, Вильярреал, Наполи, Буде-Глимт, Галатасарай, Монако
Жеребьевка началась!
На сцену вышел легендарный хавбек "Милана" и "Реала" Кака. Бразилец и швед будут помогать в проведении жеребьевки.
Лицом нового формата ЛЧ с системой лиги вместо групп является Златан Ибрагимович. Он приехал в Монако. Ибрагимович получил президентскую премию УЕФА от Чеферина.
Президент УЕФА Александер Чеферин также в Монако. Он вручил специальную награду "Челси" за победу во всех клубных турнирах.
19:00 — Прозвучал гимн ЛЧ и на сцену вышли ведущие церемонии — Педро Пинту и Решмин Чоудхури.
Перед началом жеребьевки 36 команд были распределены на 4 корзины согласно рейтингу УЕФА.
Участники жеребьевки
Корзина 1
- 1. "Пари Сен-Жермен" (FRA)
- 2. "Реал" (ESP)
- 3. "Манчестер Сити" (ENG)
- 4. "Бавария" (GER)
- 5. "Ливерпуль" (ENG)
- 6. "Интер" (ITA)
- 7. "Челси" (ENG)
- 8. "Боруссия" Дортмунд (GER)
- 9. "Барселона" (ESP)
Корзина 2
- 10. "Арсенал" (ENG)
- 11. "Байер" (GER)
- 12. "Атлетико" (ESP)
- 13. "Бенфика" (POR)
- 14. "Аталанта" (ITA)
- 15. "Вильяреал" (ESP)
- 16. "Ювентус" (ITA)
- 17. "Айнтрахт" (GER)
- 18. "Брюгге" (BEL)
Корзина 3
- 19. "Тоттенхэм" (ENG)
- 20. ПСВ (NED)
- 21. "Аякс" (NED)
- 22. "Наполи" (ITA)
- 23. "Спортинг" (POR)
- 24. "Олимпиакос" (GRE)
- 25. "Славия" (CZE)
- 26. "Буде-Глимт" (NOR)
- 27. "Олимпик" (FRA)
Корзина 4
- 28. "Копенгаген" (DEN)
- 29. "Монако" (FRA)
- 30. "Галатасарай" (TUR)
- 31. "Юнион" (BEL)
- 32. "Карабах" (AZE)
- 33. "Атлетик" (ESP)
- 34. "Ньюкасл" (ENG)
- 35. "Пафос" (CYP)
- 36. "Кайрат" (KAZ)
Система жеребьевки
Жеребьевка проводится в цифровом формате и определяет пары на общем этапе. Каждая команда получит по 2 соперника из каждой корзины. Клубы из одной ассоциации не могут пересекаться на этой стадии. Кроме того, любая команда может сыграть максимум с двумя соперниками из одной ассоциации. Расписание всех матчей основного этапа будет обнародовано 30 августа.
Напомним, 4 украинские команды пробились в еврокубки по итогам сезона 2024/25. "Динамо" на данный момент борется за попадание в основной этап Лиги Европы, "Шахтер" — в 4-м квалификационном раунде Лиги конференций. "Полесье" пробилось в 4-й раунд отбора ЛК, а "Александрия" вылетела из еврокубков во втором квалифай-раунде ЛК.