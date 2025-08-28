Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки общего этапа

В европейском футболе начинается самое интересное

В четверг, 28 августа, в Grimaldi Forum в Монако состоится жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. В текущей кампании только одна украинская команда ("Динамо" Киев) претендовала на выход в ЛЧ, однако Бело-синие проиграли в отборе "Пафосу" (Кипр).

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов. Начало мероприятия в 19:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция жеребьевки основного этапа Лиги чемпионов (обновляется)

Атлетик — ПСЖ, Боруссия Д, Арсенал, Аталанта, Спортинг, Славия, Карабах, Ньюкасл

Карабах — Челси, Ливерпуль, Айнтрахт, Бенфика, Аякс, Наполи, Копенгаген, Атлетик

Монако — Ман Сити, Реал Ювентус, Брюгге, Тоттенхэм, Буде-Глимт, Галатасарай, Пафос

Галатасарай — Ливерпуль, Ман Сити, Атлетико, Айнтрахт, Буде-Глимт, Аякс, Юнион, Монако

Итоги жеребьевки третей корзины Лиги чемпионов

Марсель — Ливерпуль, Реал, Аталанта, Брюгге, Аякс, Спортинг, Ньюкасл, Юнион

Тоттенхэм — Боруссия Д, ПСЖ, Вильярреал, Айнтрахт, Славия, Буде-Глимт, Копенгаген, Монако

Буде-Глимт — Ман сити, Боруссия Д, Ювентус, Атлетико, Тоттенхэм, Славия, Монако, Галатасарай

Спортинг — ПСЖ, Бавария, Брюгге, Ювентус, Марсель, Наполи, Кайрат, Атлетик

Олимпиакос — Реал, Барселона, Байер, Арсенал, ПСВ, Аякс, Пафос, Кайрат.

Аякс — Интер, Челси, Бенфика, Вильярреал, Олимпиакос, Марсель, Галатасарай, Карабах

Славия — Барселона, Интер, Арсенал, Аталанта, Буде-Глимт, Тоттенхэм, Атлетик, Пафос

ПСВ — Бавария, Ливерпуль, Атлетико, Байер, Наполи, Олимпикос, Юнион, Ньюкасл

Наполи — Челси, Ман Сити, Айнтрахт, Бенфика, Спортинг, ПСВ, Карабах, Копенгаген

Итоги жеребьевки второй корзины Лиги чемпионов

Байер — ПСЖ, Ман Сити, Бенфика, Вильярреал, ПСВ, Олимпиакос, Ньюкасл, Копенгаген

Арсенал — Бавария, Интер, Атлетико, Брюгге, Олимпиакос, Славия, Кайрат, Атлетик

Аталанта — Челси, ПСЖ, Брюгге, Айнтрахт, Славия, Марсель, Атлетик, Юнион

Бенфика — Реал, Челси, Байер, Ювентус, Наполи, Аякс, Карабах, Ньюкасл

Брюгге — Барселона, Бавария, Арсенал, Аталанта, Марсель, Спортинг, Монако, Кайрат

Айнтрахт — Ливерпуль, Барселона, Аталанта, Атлетико, Тоттенхэм, Наполи, Галатасарай, Карабах

Ювентус — Боруссия Д, Реал, Бенфика, Вильярреал, Спортинг, Буде-Глимт, Пафос, Монако

Атлетико — Интер, Ливерпуль, Айнтрахт, Арсенал, Буде-Глимт, ПСВ, Юнион, Галатасарай

Вильярреал — Ман Сити, Боруссия Д, Ювентус, Байер, Айкс, Тоттенхэм, Копенгаген, Пафос

Итоги жеребьевки первой корзины Лиги чемпионов

Бавария — Челси, ПСЖ, Брюгге, Арсенал, ПСВ, Спортинг, Юнион, Пафос

Челси — Барселона, Бавария, Бенфика, Аталанта, Аякс, Наполи, Пафос, Карабах

Реал — Ман Сити, Ливерпуль, Бенфика, Ювентус, Марсель, Олимпиакос, Монако, Кайрат

Интер — Ливерпуль, Боруссия Д, Арсенал, Атлетико, Славия Прага, Аякс, Кайрат, Юнион

Боруссия Д — Интер, Ман Сити, Вильярреал, Ювентус, Буде-Глимт, Тоттенхэм, Атлетик, Копенгаген

Барселона — Челси, ПСЖ, Айнтрахт, Брюгге, Олимпиакос, Славия, Копенгаген, Ньюкасл

ПСЖ — Бавария, Барселона, Аталанта, Байер, Тоттенхэм, Спортинг, Ньюкасл, Атлетик

Ман Сити — Боруссия Д, Реал, Байер, Вильярреал, Наполи, Буде-Глимт, Галатасарай, Монако

Жеребьевка началась!

На сцену вышел легендарный хавбек "Милана" и "Реала" Кака. Бразилец и швед будут помогать в проведении жеребьевки.

Кака

Лицом нового формата ЛЧ с системой лиги вместо групп является Златан Ибрагимович. Он приехал в Монако. Ибрагимович получил президентскую премию УЕФА от Чеферина.

Златан Ибрагимович

Президент УЕФА Александер Чеферин также в Монако. Он вручил специальную награду "Челси" за победу во всех клубных турнирах.

Александер Чеферин

19:00 — Прозвучал гимн ЛЧ и на сцену вышли ведущие церемонии — Педро Пинту и Решмин Чоудхури.

Перед началом жеребьевки 36 команд были распределены на 4 корзины согласно рейтингу УЕФА.

Участники жеребьевки

Корзина 1

1. "Пари Сен-Жермен" (FRA)

2. "Реал" (ESP)

3. "Манчестер Сити" (ENG)

4. "Бавария" (GER)

5. "Ливерпуль" (ENG)

6. "Интер" (ITA)

7. "Челси" (ENG)

8. "Боруссия" Дортмунд (GER)

9. "Барселона" (ESP)

Корзина 2

10. "Арсенал" (ENG)

11. "Байер" (GER)

12. "Атлетико" (ESP)

13. "Бенфика" (POR)

14. "Аталанта" (ITA)

15. "Вильяреал" (ESP)

16. "Ювентус" (ITA)

17. "Айнтрахт" (GER)

18. "Брюгге" (BEL)

Корзина 3

19. "Тоттенхэм" (ENG)

20. ПСВ (NED)

21. "Аякс" (NED)

22. "Наполи" (ITA)

23. "Спортинг" (POR)

24. "Олимпиакос" (GRE)

25. "Славия" (CZE)

26. "Буде-Глимт" (NOR)

27. "Олимпик" (FRA)

Корзина 4

28. "Копенгаген" (DEN)

29. "Монако" (FRA)

30. "Галатасарай" (TUR)

31. "Юнион" (BEL)

32. "Карабах" (AZE)

33. "Атлетик" (ESP)

34. "Ньюкасл" (ENG)

35. "Пафос" (CYP)

36. "Кайрат" (KAZ)

Система жеребьевки

Жеребьевка проводится в цифровом формате и определяет пары на общем этапе. Каждая команда получит по 2 соперника из каждой корзины. Клубы из одной ассоциации не могут пересекаться на этой стадии. Кроме того, любая команда может сыграть максимум с двумя соперниками из одной ассоциации. Расписание всех матчей основного этапа будет обнародовано 30 августа.

Напомним, 4 украинские команды пробились в еврокубки по итогам сезона 2024/25. "Динамо" на данный момент борется за попадание в основной этап Лиги Европы, "Шахтер" — в 4-м квалификационном раунде Лиги конференций. "Полесье" пробилось в 4-й раунд отбора ЛК, а "Александрия" вылетела из еврокубков во втором квалифай-раунде ЛК.