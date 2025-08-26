Во Франции произошел скандал с украинским флагом (фото)

Болельщик пришел на футбол с украинским флагом поболеть за клуб, в котором играет украинец

Во Франции администрация стадиона выгнала украинского военного с арены из-за флага Украины с гербом. Скандальный инцидент произошел в Париже на "Парк де Пренс" во время матча 2-го тура Лиги 1 ПСЖ — "Анже".

Об этом сообщает telegram-канал "Дніпрянин". По информации источника, сотрудники арены по неназванным причинам потребовали убрать сине-желтый стяг с гербом Украины, хотя за ПСЖ выступает украинец Илья Забарный.

Военный с позывным "Днепрянин" приехал в отпуск в Париж и решил сходить на большой футбол. С собой защитник Украины взял национальный флаг, который он развернул на трибунах. После этого у него произошла серия конфликтов с сотрудниками стадиона, а после звонка из дирекции ПСЖ его заставляли убрать флаг. "Днепрянин" в ответ демонстративно ушел.

Илья Забарный наш украинец, у них был в заявке на этот матч, а они такое впечатление первое слышат о нашей стране, я уже не говорю о том, что у нас война! Военный "Днепрянин"

"Днепрянин" с флагом Украины

Полное заявление военного о ситуации на стадионе

Напомним, Забарный перешел во французский суперклуб в середине августа, несмотря на наличие россиянина Матвея Сафонова в составе парижан. Ожидалось, что представитель РФ покинет "Пари Сен-Жермен", однако он не хочет уходить из клуба.

И Забарный, и Сафонов так и не сыграли в игре против "Тоттенхэма" в Суперкубке УЕФА, украинец даже не попал в заявку на игру. Парижане добыли победу со счетом 2:2 (4:3 по пенальти). И россиянин, и украинец участвовали в церемонии награждения, на которой между ними произошел курьезный момент после того, как Илья поднял Кубок.