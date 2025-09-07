Азербайджан - Украина: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026

Сине-желтые проведут вторую игру в квалификации на Мундиаль

Во вторник, 9 сентября, сборная Украины сыграет гостевой поединок с Азербайджаном в рамках группового этапа отбора на чемпионат мира по футболу в США. В предыдущей игре квалификации Дружина потерпела поражение.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Азербайджан — Украина. Начало встречи в 19:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Азербайджан — Украина (обновляется)

Новости перед игрой и аудиотрансляция

Где смотреть матч Азербайджан — Украина

В Украине игру Азербайджан — Украина в прямом эфире можно посмотреть эксклюзивно на медиа-сервисе Megogo. Поединок покажет OTT-платформа по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK N+S" (стоимость от 161 грн в месяц, — Ред.). Бесплатно встречу покажет телеканал "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях. Матч состоится на стадионе "Тофик Бахрамов" в Баку.

Прогноз букмекеров на матч Азербайджан — Украина

Сине-желтые подходят к игре в качестве безоговорочных фаворитов. Аналитики оценили вероятность победы украинцев в 61%, а успех хозяев — в 16%. Букмекеры считают, что вероятнее всего встреча завершится со счетом 1:1 (коэффициент 6,20).

А судьи кто?

Рассудит встречу греческая бригада арбитров во главе с Василисом Фотиасом.

История встреч

Команды провели между собой 2 матча. В 2006 году Украина и Азербайджан сыграли вничью со счетом 0:0 в Баку, а в Киеве украинские футболисты забили 6 безответных голов. Обе игры были товарищеские.

Отметим, в первой игре отбора на ЧМ-2026 украинцы проиграли Франции (0:2). В квалификации за место на следующем Мундиале наша команда также встретится с Исландией. Из квартета на ЧМ квалифицируется только победитель группы. Второе место даст возможность поучаствовать в плей-офф отбора.

Напомним, сборная Украины в 2024 году выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете. Таким образом, Сине-желтые потеряли шансы на выход на ЧМ-2026 через Лигу наций. Затем наша команда проиграла Бельгии в 2-матчевом противостоянии за место в дивизионе А.