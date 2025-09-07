Азербайджан - Украина: букмекеры назвали вероятный исход матча отбора на ЧМ-2026

Украинцы — фавориты противостояния

Во вторник, 9 сентября, Сине-желтые сыграют выездной поединок против Азербайджана в квалификации на ЧМ-2026. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Азербайджан — Украина.

Сине-желтые подходят к игре в качестве безоговорочных фаворитов. Об этом сообщает Favbet. Аналитики оценили вероятность победы украинцев в 61%, а успех хозяев — в 16%. Букмекеры считают, что вероятнее всего встреча завершится со счетом 1:1 (коэффициент 6,20).

Прогноз букмекеров на матч отбора на ЧМ-2026 Азербайджан — Украина

Favbet: (победа Азербайджана 6,00 — ничья 4,10 — победа Украины 1,59)

William Hill: (5,50 — 4,00 — 1,55)

Bwin: (5,75 — 4,20 — 1,57)

Добавим, что игра Азербайджан — Украина состоится на стадионе "Тофик Бахрамов" в Баку. Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть матч в прямом эфире в Украине.

Отметим, в первой игре отбора на ЧМ-2026 украинцы проиграли Франции (0:2). В квалификации за место на следующем Мундиале наша команда также встретится с Исландией. Из квартета на ЧМ квалифицируется только победитель группы. Второе место даст возможность поучаствовать в плей-офф отбора.

Напомним, сборная Украины в 2024 году выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете. Таким образом, Сине-желтые потеряли шансы на выход на ЧМ-2026 через Лигу наций. Затем наша команда проиграла Бельгии в 2-матчевом противостоянии за место в дивизионе А.