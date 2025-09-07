"Страшная ночь": Россия ударила по дому футболиста сборной Украины (видео)

Россия продолжает бить по гражданским объектам

В ночь на воскресенье, 7 сентября, Россия массированно обстреляла Украину дронами и ракетами. Дом футболиста "Бенфики" и сборной Украины по футболу Георгия Судакова пострадал в результате вражеской атаки.

Об этом сообщил сам футболист, который сейчас находится с национальной командой за границей. Полузащитник опубликовал видео с последствиями удара.

Е****е орки, прилет в наш дом… Орки будут говорить, что в моем доме хранят военную технику. Георгий Судаков

Жена футболиста Лиза Судакова сообщила в Instagram, что никто в ее семье в результате российского удара не пострадал.

Страшная ночь. Прилет в наш дом. Спасибо Богу, что живы. Лиза Судакова

К сожалению, без жертв после российского удара не обошлось. Россия убила в Киеве 32-летнюю женщину и ее двухмесячного сына. РФ в этот день применила против Украины: 805 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов, 9 крылатых ракет Искандер-К и 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.

Напомним, Судаков на днях стал игроком португальской "Бенфики". Лиссабонский клуб в текущем сезоне квалифицировалась в Лигу чемпионов. Орлы в основном этапе ЛЧ сыграют против "Реала", "Челси", "Байера", "Ювентуса", "Наполи", "Аякса", "Карабаха" и "Ньюкасла".