Азербайджан — Україна: онлайн-трансляція матчу ЧС-2026

Синьо-жовті проведуть другу гру у кваліфікації на Мундіаль

У вівторок, 9 вересня, збірна України зіграє гостьовий поєдинок з Азербайджаном у рамках групового етапу відбору на чемпіонат світу з футболу у США. У попередній грі кваліфікації Дружина зазнала поразки.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Азербайджан — Україна. Початок зустрічі о 19:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Азербайджан — Україна (оновлюється)

Новини перед грою та аудіотрансляція

Де дивитись матч Азербайджан — Україна

В Україні гру Азербайджан — Україна в прямому етері можна переглянути ексклюзивно на медіасервісі Megogo. Поєдинок покаже OTT-платформа за підписками "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK N+S" (вартість від 161 грн на місяць, — Ред.). Безкоштовно зустріч покаже телеканал "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 та кабельних мережах. Матч відбудеться на стадіоні "Тофік Бахрамов" у Баку. Початок гри о 19:00 за київським часом.

Прогноз букмекерів на матч Україна — Азербайджан

Синьо-жовті підходять до гри як беззаперечні фаворити. Аналітики оцінили ймовірність перемоги українців у 61%, а успіх господарів – у 16%. Букмекери вважають, що найімовірніше зустріч завершиться з рахунком 1:1 (коефіцієнт 6,20).

А судді хто?

Розсудить зустріч грецька бригада арбітрів на чолі з Василісом Фотіасом.

Історія зустрічей

Команди провели між собою 2 матчі. У 2006 році Україна та Азербайджан зіграли внічию з рахунком 0:0 у Баку, а в Києві українські футболісти забили 6 голів, залишивши свої ворота "сухими". Обидві зустрічі були товариські.

Зазначимо, у першій грі відбору на ЧС-2026 українці програли Франції (0:2). У кваліфікації за місце на наступному Мундіалі наша команда також зустрінеться з Ісландією. З квартету на ЧС кваліфікується лише переможець групи. Друге місце дасть можливість взяти участь у плей-оф відбору.

Нагадаємо, збірна України у 2024 році виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті. Таким чином Синьо-жовті втратили шанси на вихід на ЧС-2026 через Лігу націй. Потім наша команда програла Бельгії у 2-матчевому протистоянні за місце у дивізіоні А.