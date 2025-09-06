"Подсунули сборной дерьмо": что не так с автобусом сборной Украины (видео)

Сине-желтые недавно обзавелись собственным автобусом

Известный журналист и блогер Игорь Бурбас раскритиковал руководство Украинской ассоциации футбола (УАФ) за покупку автобуса для национальной команды. Он подчеркнул, что футбольные чиновники приобрели транспортное средство "эконом-класса", при этом сами функционеры ездят на элитных авто.

Соответствующий комментарий Бурбас разместил на своем YouTube-канале. По словам блогера, УАФ приобрела универсальный автобус турецкой марки Temsa за 265 тысяч евро, хотя ведущие украинские клубы "Шахтер", "Динамо" и не только используют для транспортировки игроков премиальные автобусы немецкой марки Setra стоимостью по полмиллиона евро.

На аргумент, что УАФ просто сэкономило средства, Бурбас отметил, что топ-чиновники ассоциации ездят на дорогих машинах (BMW 7-й серии). По словам журналиста, каждое такое авто стоит дороже автобуса сборной Украины.

Я просто не понимаю, какого хр*на они под свои ср*ки берут автомобили, которые дороже автобуса национальной сборной. А сборной выходит, что подсовывают дерьмо, которое просто раскрашивают, разрисуют казаком и выходит, что хорошая этикетка. Игорь Бурбас

УАФ представила автобус сборной Украины по футболу

Автобус сборной Украины по футболу

Отметим, во вторник, 9 сентября, Сине-желтые сыграют второй матч отбора ЧМ-2026 с Азербайджаном. В первой игре украинцы проиграли Франции (0:2). В квалификации за место на следующем Мундиале наша команда также встретится с Исландией. Из квартета на ЧМ квалифицируется только победитель группы. Второе место даст возможность поучаствовать в плей-офф отбора.