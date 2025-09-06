Пощечины и подзатыльники: тренер сборной Италии мотивировал футболистов на победу
Сборная Италии не смогла забить Эстонии в первом тайме
Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо занялся рукоприкладством в перерыве матча отбора на ЧМ-2026 против Эстонии. Досталось сразу нескольким игрокам.
Об этом рассказали футболисты сборной Италии Джакомо Распадори и Алессандро Бастони, передает football-italia. Наставник разгневался из-за того, что итальянцы не сумели забить ни единого гола в первом тайме.
Я никогда не играл в команде с Гаттузо, но я могу представить, каково это было!
Он придал нам столько решимости и упорства. Была и пара оплеух. Возможно, нам это было нужно, чтобы как следует проснуться. Думаю, мы нуждались в этом в последнее время.
Нет, пощечины были настоящими, а я получил подзатыльник.
За эти дни он придал нам решимости и упорства. Гаттузо показывает, насколько важна футболка сборной Италии и кого мы представляем.
У нас талантливые игроки, просто нужно выложиться на поле и доказать это. Мы стабильно сыграли от начала до конца, ведь забить пять голов такой команде непросто.
Мы молодцы, что быстро это приняли и подготовились наилучшим образом, теперь нам нужно продолжать в том же духе.
Во втором тайме итальянцы забили эстонцам 5 безответных мячей. Напомним, Италия выступает в группе I квалификации на чемпионат мира-2026. Итальянцы за выход на Мундиаль сыграют также с Норвегией, Израилем и Молдовой. К слову, сборная Италии после 3 туров идет на 3-м месте в отборочной группе, отставая от лидирующей Норвегии на 6 очков, при этом имея игру в запасе.
Напомним, сборная Украины стартовала в отборе на чемпионат мира поражением от Франции. Наша команда в квалификации за место на следующем Мундиале будет также бороться с Исландией и Азербайджаном. Из группы на ЧМ квалифицируется только победитель группы. Второе место даст возможность поучаствовать в плей-офф отбора.