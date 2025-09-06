"Хаос при Шевченко": в сборной Украины впыхнул очередной скандал (видео)

Журналист назвал ситуацию в национальной команде "хаосом" и винит во всем легенду украинского футбола

Известный футбольный журналист и блогер Игорь Бурбас рассказал о проблемах в сборной Украины. В частности, он объяснил провал Сине-желтых в Бельгии в Лиге наций УЕФА.

Соответствующий комментарий Бурбаса доступен на YouTube-канале блогера. По его словам, в сборной Украины творится хаос во время президентства Андрея Шевченко в Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Журналист рассказал о случае в Бельгии, который, по его мнению, повлиял на результат национальной команды. В день матча с Бельгией украинские футболисты были вынужденны тренироваться в обычном спортзале, потеряв драгоценное время на подготовку.

Лига наций, наша сборная сражается с Бельгией за выход в дивизион А. Выигрывает первый матч (2:0). Уверенно едет туда на коне играть ответный поединок с запасом, с гандикапом, разница в счете есть. И что мы видим? День игры, матч поздний, сборная еще планирует позаниматься в тренажерном зале, чтобы привести мышцы в тонус. И что мы понимаем, что в отеле сборной оказывается нет спортзала. Сборная едет в торговый центр в Бельгии, в Генке. Это не так, что предусмотрено, администратор заранее позаботился. Каждый игрок стоит в очереди, чтобы купить этот билет одноразовый на посещение спортзала. То есть, это все занимает время. После этого сборная выходит, какая она может быть — разбалансированная. Футболисты понимают, что это за отношение к национальной сборной? Когда Шевченко был главным тренером, за ним кофемашину возили, купленную, я не знаю, там за 100 или 200 тысяч долларов, потому что Шевченко пьет только кофе из такой машины. Он так себя хорошо чувствует, идеи гениальные приходят, за счет чего он может побеждать. И хорошие, успешные результаты были. А сейчас, когда он президент, он не может позаботиться и выходит хаос. Не могут забронировать спортзал сборной национальной. Она должна ходить в обычный спортзал с бельгийцами в Генке, заниматься там, покупая дневные абонементы. Игорь Бурбас

Видеообзор матча Бельгия - Украина 3:0

Отметим, во вторник, 9 сентября, Сине-желтые сыграют второй матч отбора ЧМ-2026 с Азербайджаном. В первой игре украинцы проиграли Франции (0:2). В квалификации за место на следующем Мундиале наша команда также встретится с Исландией. Из квартета на ЧМ квалифицируется только победитель группы. Второе место даст возможность поучаствовать в плей-офф отбора.

Напомним, сборная Украины в 2024 году выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете. Таким образом, Сине-желтые потеряли шансы на выход на ЧМ-2026 через Лигу наций. Затем наша команда проиграла Бельгии в 2-матчевом противостоянии за место в дивизионе А.