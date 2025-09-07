Азербайджан - Украина: онлайн голов в матче ЧМ-2026 (обновляется)

Сине-желтые пытаются пробиться на Мундиаль

Во вторник, 9 сентября, сборная Украины по футболу проведет поединок 2-го тура группового раунда отбора на чемпионат мира по футболу-2026. В первом туре украинцы уступили французам.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию голов в матче Азербайджан — Украина. В этой статье оперативно будут доступны для просмотра видео голов, а по окончании игры — лучшие моменты встречи, которая начнется в 19:00 по киевскому времени. Более детальная трансляция игры доступна в статье: "Азербайджан — Украина: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026".

Онлайн голов в матче отбора на ЧМ-2026 Азербайджан — Украина (обновляется)

Новости перед игрой и аудиотрансляция

Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть матч Азербайджан — Украина в прямом эфире в Украине. Кроме того, "Телеграф" делился прогнозом букмекеров на это противостояние.

Отметим, в первой игре отбора на ЧМ-2026 украинцы проиграли Франции (0:2). В квалификации за место на следующем Мундиале наша команда также встретится с Исландией. Из квартета на ЧМ квалифицируется только победитель группы. Второе место даст возможность поучаствовать в плей-офф отбора.

Напомним, сборная Украины в 2024 году выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете. Таким образом, Сине-желтые потеряли шансы на выход на ЧМ-2026 через Лигу наций. Затем наша команда проиграла Бельгии в 2-матчевом противостоянии за место в дивизионе А.